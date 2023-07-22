Klasikler pistin tozunu attı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin organize ettiği, Near East Bank 2023 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası kapsamında olan ve Türkiye İş Bankası sponsorluğunda 3 yarış olarak planlanan Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası’nın ilk yarışı, 19 Temmuz Çarşamba akşamı, Cemsa Sporting Center’de yapıldı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) Near East Bank 2023 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası kapsamında düzenlenen etkinlikleri devam ediyor. Bu yılın dördüncü etkinliği olan “Türkiye İş Bankası Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası” ilk yarışı, 19Temmuz 2023Çarşamba akşamı Cemsa Sporting Center’de yapıldı.Near East Bank 2023 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası takviminde olan fakat ayrı organize edilen slalom şampiyonası, imzalanan antlaşma ile “Türkiye İş Bankası 2023 Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası” adıyla yapıldı.Telsim’in iletişim sponsorluğu ve CYP Duş, Güven Sigorta, Capital Radio ve Amesis Dijital Ajans’ın da katkılarıyla düzenlenen Türkiye İş Bankası 2023 Slalom Şampiyonası’nın ilk ayağı ve Klasik Otomobil Sergisi, akşamüzeri klasik araçların sergilenmesiyle başladı. Havanın kararmasının ardından da toplamda79 pilotun sırayla piste çıkmasıyla slalom yarışı yapıldı.Serin bir havada, güzel ve çekişmeli geçen yarış sonunda genel klasman birinciliğini Mini aracıyla yarışan Erdoğan Aşık elde etti. Yaklaşık 1 buçuk saniye farkla, Mercedes 190 aracıyla Mustafa Beyaz ikinci olurken, Mazda MX5 aracıyla yarışan Ali Gürhan Tahsin üçüncü oldu. Spor ve güçlü araçların yarıştığı “Extreme” klasmanında ise Mazda RX7 aracıyla yarışan Bektaş Talay birinci olmayı başardı. Nissan Skyline R33 aracıyla Ahmet Bağrıaçık ikinci olurken, Honda Civic aracıyla yarışan Kemal Topçuoğlu üçüncü oldu.Yarışın ardından yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını Türkiye İş Bankası yetkilisi Didem Çaylar, Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği Başkanı Gökhan Necipoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri taktim etti. E Klasmanında Turgut Bürüncük, F Klasmanında Hüseyin Gümüşok, G Klasmanında Hakan Özkaratan, H Klasmanında Erdoğan Aşık, T Klasmanında Bektaş Talay, Kadınlar Klasmanında Jale Kuset, VWCup’ta Levent Ali Yılmaz, Mini Cup’ta Erdoğan Aşık, BMW Cup’ta Metin Tavukçuoğlu, Mercedes Cup’ta Mustafa Beyaz ve Ford Cup’ta Yenal Hüda Hüdakan birinci olmayı başaran isimlerdi.Fotoğraflar: Ahmet Erhan1.Erdoğan Aşık-Mini Morris2.Mustafa Beyaz-Mercedes 1903.Ali Gürhan Tahsin-Mazda MX51.Turgut Bürüncük-Morris Minor2.Fehim Seluklu-Austin B3.Tony Gillan-MG1.Hüseyin Gümüşok-Mini Pickup2.Berkem Darbaz-Mini1.Hakan Özkaratan-Mini2.Metin Tavukçuoğlu-Mini3.Mustafa İlke Güvenler-Mini Cooper1.Erdoğan Aşık-Mini Morris2.Mustafa Beyaz-Mercedes 1903.Ali Gürhan Tahsin-Mazda MX51.Bektaş Talay-Mazda RX72.Niyazi Yorgancıoğlu-Starlet3.Ahmet Bağrıaçık-Skyline R331.Jale Kuset-Austin Mini2.Huri Bağrıaçık-Silvia S143.Fatoş Arca-Mercedes SLK 4501.Levent Ali Yılmaz-VW Passat2.Ali Öztunç-VW3.Özgü Öztunç-VE1.Erdoğan Aşık-Mini Morris2.Hüseyin Gümüşok-Mini Pİckup3.Hakan Özkaratan-Mini1.Metin Tavukçuoğlu-BMW2.Tibet Başkaya-3.Mert Bozay-BMW1.Mustafa Beyaz-Mercedes 1902.Murat Büyüksoy-Mercedes3.Ahmet Necati Özkan-Mercedes 2001.Yenal Hüda Hüdakan-Ford Sierra2.Ergün Nurioğluları1.Bektaş Talay-Mazda RX72.Ahmet Bağrıaçık-Skyline R333.Kemal Topçuoğlu-Honda Civc