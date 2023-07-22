Klasikler pistin tozunu attı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) Near East Bank 2023 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası kapsamında düzenlenen etkinlikleri devam ediyor. Bu yılın dördüncü etkinliği olan “Türkiye İş Bankası Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası” ilk yarışı, 19Temmuz 2023Çarşamba akşamı Cemsa Sporting Center’de yapıldı.Near East Bank 2023 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası takviminde olan fakat ayrı organize edilen slalom şampiyonası, imzalanan antlaşma ile “Türkiye İş Bankası 2023 Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası” adıyla yapıldı.
Telsim’in iletişim sponsorluğu ve CYP Duş, Güven Sigorta, Capital Radio ve Amesis Dijital Ajans’ın da katkılarıyla düzenlenen Türkiye İş Bankası 2023 Slalom Şampiyonası’nın ilk ayağı ve Klasik Otomobil Sergisi, akşamüzeri klasik araçların sergilenmesiyle başladı. Havanın kararmasının ardından da toplamda79 pilotun sırayla piste çıkmasıyla slalom yarışı yapıldı.
Serin bir havada, güzel ve çekişmeli geçen yarış sonunda genel klasman birinciliğini Mini aracıyla yarışan Erdoğan Aşık elde etti. Yaklaşık 1 buçuk saniye farkla, Mercedes 190 aracıyla Mustafa Beyaz ikinci olurken, Mazda MX5 aracıyla yarışan Ali Gürhan Tahsin üçüncü oldu. Spor ve güçlü araçların yarıştığı “Extreme” klasmanında ise Mazda RX7 aracıyla yarışan Bektaş Talay birinci olmayı başardı. Nissan Skyline R33 aracıyla Ahmet Bağrıaçık ikinci olurken, Honda Civic aracıyla yarışan Kemal Topçuoğlu üçüncü oldu.
Yarışın ardından yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını Türkiye İş Bankası yetkilisi Didem Çaylar, Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği Başkanı Gökhan Necipoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri taktim etti. E Klasmanında Turgut Bürüncük, F Klasmanında Hüseyin Gümüşok, G Klasmanında Hakan Özkaratan, H Klasmanında Erdoğan Aşık, T Klasmanında Bektaş Talay, Kadınlar Klasmanında Jale Kuset, VWCup’ta Levent Ali Yılmaz, Mini Cup’ta Erdoğan Aşık, BMW Cup’ta Metin Tavukçuoğlu, Mercedes Cup’ta Mustafa Beyaz ve Ford Cup’ta Yenal Hüda Hüdakan birinci olmayı başaran isimlerdi.
Fotoğraflar: Ahmet Erhan
Genel Klasman
1.Erdoğan Aşık-Mini Morris
2.Mustafa Beyaz-Mercedes 190
3.Ali Gürhan Tahsin-Mazda MX5
E Klasmanı ( 1946-1960)
1.Turgut Bürüncük-Morris Minor
2.Fehim Seluklu-Austin B
3.Tony Gillan-MG
F Klasmanı (1961-1970)
1.Hüseyin Gümüşok-Mini Pickup
2.Berkem Darbaz-Mini
G Klasmanı (1971-1980)
1.Hakan Özkaratan-Mini
2.Metin Tavukçuoğlu-Mini
3.Mustafa İlke Güvenler-Mini Cooper
H Klasmanı (1981-1991)
1.Erdoğan Aşık-Mini Morris
2.Mustafa Beyaz-Mercedes 190
3.Ali Gürhan Tahsin-Mazda MX5
Turing Klasmanı (1992 sonrası )
1.Bektaş Talay-Mazda RX7
2.Niyazi Yorgancıoğlu-Starlet
3.Ahmet Bağrıaçık-Skyline R33
Kadınlar Klasmanı
1.Jale Kuset-Austin Mini
2.Huri Bağrıaçık-Silvia S14
3.Fatoş Arca-Mercedes SLK 450
VW Cup
1.Levent Ali Yılmaz-VW Passat
2.Ali Öztunç-VW
3.Özgü Öztunç-VE
Mini Cup
1.Erdoğan Aşık-Mini Morris
2.Hüseyin Gümüşok-Mini Pİckup
3.Hakan Özkaratan-Mini
BMW Cup
1.Metin Tavukçuoğlu-BMW
2.Tibet Başkaya-
3.Mert Bozay-BMW
Mercedes Cup
1.Mustafa Beyaz-Mercedes 190
2.Murat Büyüksoy-Mercedes
3.Ahmet Necati Özkan-Mercedes 200
Ford Cup
1.Yenal Hüda Hüdakan-Ford Sierra
2.Ergün Nurioğluları
Extreme Kategorisi
1.Bektaş Talay-Mazda RX7
2.Ahmet Bağrıaçık-Skyline R33
3.Kemal Topçuoğlu-Honda Civc
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.