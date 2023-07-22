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Rum Ortodoks Kilisesi Robert Menendez’e altın madalya takacak

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Rum Ortodoks Kilisesi Robert Menendez’e altın madalya takacak
 Rum Ortodoks Kilisesi Yunanistan’a ve Güney Kıbrıs’ın “mücadelelerine verdiği destek nedeniyle “büyük Helen dostu Amerikan Senatör” olarak nitelediği Robert Menendez’e Kilise’nin en büyük nişanı olan “Kıbrıs Kilisesi’nin Kurucusu ve Koruyucusu Apostol Barnabas Altın Madalyası” takacak.
Fileleftheros’un haberine göre Menendez’e madalyasını Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios, 24 Ağustos 2023’te saat 19.00’da Başpiskoposluktaki Mega Sen Sinod’ta düzenlenecek özel seremonide takacak. Törene Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve eski Amerika Başpiskoposu Dimitrios da katılacak.
Gazete Menendez’in Güney Kıbrıs’a birkaç günlüğüne özel maksatla gideceğini, madalya töreninden önce de Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis ile görüşeceğini yazdı.
1993’te New Jersey’de çeşitli konumlara seçilen ve o zamandan beridir “Yunan, Rum, Ermeni ve Yahudi çıkarlarının savunuculuğunu yapan, Türk politikalarını eleştiren” Menendez’in 2021’den beridir ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi başkanı sıfatıyla Türkiye’ye F-16 satışı gibi durumlarda veto hakkını kullandığı hatırlatıldı.
Gazeteye göre Barış Harekâtının 49’uncu yıldönümü olan önceki gün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “40 binden fazla askerini çekmeye ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesine müsaade etmeye” çağırdığı bir açıklama yaptı.
Menendez açıklamasında “ABD ile Kıbrıs arasındaki savunma bağlarının daha da güçlendirilmesi için yasama inisiyatifleri alarak", Güney Kıbrıs’ın “savunmasını” desteklemeye devam edeceğini belirtti.
Rum medyası Menendez’in ABD Savunma Bütçesinde, Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırma kararının gözden geçirilme süresini yılda birden üç yılda bire çıkaracak bir yasa değişikliği hazırladığını bildirdi.
 
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