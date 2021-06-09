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Klasikler, Mağusa’yı renklendirecekler

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Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü, geleneksel City Mall Klasik Otomobil Yarışının dördüncüsünü düzenliyor

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Klasikler, Mağusa’yı renklendirecekler
Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü (KKKSOD) 12 Haziran 2021 Cumartesi günü 4. City Mall Klasik Otomobil Yarışı düzenliyor.
4. City Mall Klasik Slalom Yarışı saat 16.30’da City Mall AVM – Mağusa otoparkında yapılacak. Geleneksel olarak yapılan City Mall Klasik Slalom Yarışı, Covid 19 tedbirleri dikkate alınarak yapılacak.
Klasik Slalom Yarışına 25 yaşından eski tüm klasik otomobiller katılabilir. Slalomda, hız rallisi arabaları, drift arabaları ve motorları güçlendirilmiş offroad arabaları yarıştırılmayacak. 8 ayrı katogori de yarışılacak olan slalom da ilk 3’e girenlere ödülleri City Mall AVM de yarış sonu verilecek.
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