banner583
Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?
Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?
29 0
Milyarlarca lira heba mı edilecek?
Milyarlarca lira heba mı edilecek?
25 0
 
Sahte kimlikle oynadı 25 maçta 11 gol atı
Sahte kimlikle oynadı 25 maçta 11 gol atı
39 0
Ambulansa bile yol vermekten aciz sürücülerimiz var
Ambulansa bile yol vermekten aciz sürücülerimiz var
40 0
Vural Türkmen anısına yarıştılar
Vural Türkmen anısına yarıştılar
18 0
Geçitkale çöplüğü perişan ediyor
Geçitkale çöplüğü perişan ediyor
41 0
Motodrag yarışı keyif verdi
Motodrag yarışı keyif verdi
27 0
banner661

Sokan’ın ustası, Çakırlı – Şöför ikilisi

banner476

Dipkarpaz’da gerçekleştirilen kıyıda olta ile sokan avlama yarışmasında Mertsan Çakırlı – Kadir Şöför ikilisi birinci olurken, en büyük balığı Mehmet Kızıltan tuttu

banner666
Sokan’ın ustası, Çakırlı – Şöför ikilisi
Yıldırım Av Pazarı sponsorluğunda düzenlenen kıyıda olta ile balık (sokan) avlama yarışması, Dipkarpaz bölgesinde gerçekleştirildi.
Kıyıda olta ile balık (sokan) avlama yarışmasına ikili gruplar halinde 8 gruptan oluşan toplam 16 sporcu yarıştı. 1.050 TL toplam para ödülünün verildiği olta ile balık avlama yarışmasında Mertsan Çakırlı – Kadir Şöför ikilisi birinci olurken, Firuz Aykan – Cengiz Avcı ikinci, Erdal Delibaş – Derviş Avcı ise üçüncü oldu. En büyük balığı tutan ise Mehmet Kızıltan oldu.
Olta ile balık avlama yarışmasının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere para ödülleri ve kupaları Yıldırım Av Pazarı sahibi Mehmet Yıldırım tarafından verildi.
Olta ile balık avlama yarışmasında sıralama şöyle oluştu:
En Fazla Balık Tutan: Mertsan Çakırlı-Kadir Şöför (Kupa+500 TL)
2.Firuz Aykan-Cengiz Avcı (Kupa+300 TL)
3.Erdal Delibaş-Derviş Avcı (Kupa+250 TL)
En Büyük Balık (Mehmet Kızıltan)
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.