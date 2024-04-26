Darts Birinci Lig’de sona doğru

Darts birinci liginin 23. Hafta karşılaşmaları tamamlandı. Ligde ikinci sırada bulunan KKTC Fenerbahçeliler Derneği'nin bay geçtiği haftada, yükselme potasındaki takımların tümü haftayı kayıpsız kapattılar.
23. Hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan tablosu:
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