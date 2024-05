Klasikler 10.Cahit Necipoğlu & Geberit Klasik Otomobil Rallisi ile yollardaydı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) organize ettiği “Near East Bank 2024 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası”nın ilk rallisi, “10.Geleneksel Cahit Necipoğlu & Geberit Klasik Otomobil Rallisi” 26 Mayıs 2023 Pazar günü yapıldı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nde (KTKOD) artık geleneksel hale gelen sezonun ilk rallisi, “Cahit Necipoğlu & Geberit Klasik Otomobil Rallisi” bu yıl 10’uncu kez yapıldı. KTKOD Near East Bank 2024 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nın, Tekerlekler Cirilensin Klasik Otomobil Gezisi ve 9.Geleneksel Kütahya Seramik & Cahit Necipoğlu Hazine Avcılığı’ndan sonra üçüncü etkinliği olan ralli, 26 Mayıs 2024 Pazar günü yapıldı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de toplanma ve start Cahit Necipoğlu Elit Demirhan önünden yapıldı. Pazar sabahı toplanan klasik severler, 10.30’da ilk aracın start almasıyla keyifli mücadeleye başladılar. Gidecekleri güzergahı start anında aldıkları yol notlarından öğrenen klasik severler, toplamı 69 kilometre olan güzergahta 3 etap geçtiler. 54 ekibin katıldığı ralli, Alsancak’ta bulunan ve ödül töreninin de yapıldığı Heaven Reataurant’ta tamamlandı. 10.Geleneksel Cahit Necipoğlu & Geberit Klasik Otomobil Rallisi, Near East Bank’ın şampiyona sponsorluğu ve Cahit Necipoğlu & Geberit’in yarış sponsorluğunun yanı sıra; Telsim, CYP Duş, Güven Sigorta, Capital Radyo, İkas Süpermarket ve Amesis Dijital Ajans’ın da katkılarıyla hayata geçirildi.Yarış sonunda yapılan ödül töreninde Salih-Yonca Çeliker ikilisi günün birincisi ödülünü almaya hak kazandılar. Tolga-Bedia Tekin ikilisi ikinci olurken, İsmet-Ayşe Tufan ikilisi üçüncü oldu. E klasmanında Osman-Zehra Çakal ikilisi, F klasmanında Ali-Özgü Öztunç ikilisi, G klasmanında Ahmet-Şifa Ozant ikilisi, H klasmanında Ertan-Ayşe Namlı ikilisi, Turing klasmanında Hakan-Arif Sezerli ikilisi, Kadınlar Klasmanında Fatoş Arca-Selda Cenkova ikilisi ve Çiftler klasmanında Ümit-Hidayet Ağören ikilisi birincilik kupasını aldılar. Günün özel kupalarında ise; En İyi Derece Kupası’nı Ertan-Ayşe Namlı ikilisi, 13’üncü Gelen Kupası’nı Levent Ali-Meliz Yılmaz ikilisiBMW Kupası’nı Cemsal-Ziynet Ataoğlu ikilisi, Mini Kupası’nı Halil-Florina Karalar ikilisi, Ford Kupası’nı Cem-Yonca Kanat ikilisi, Mercedes Kupası’nı Mustafa-Seniha Besim ikilisi ve Volkswagen Kupası’nı Bülent-Su Evsal ikilisi almaya hak kazandı. Bu sezona özel, Otomobil Dünyası 20.Yıl Özel Ödülleri’ni Bülent-Su Evsal ikilisi, Pınar Raman-Merve Ateşin ikilisi ve Pedram Gazi-Çise Onur ikilisi almaya hak kazandı. Dereceye girenlere kupalarını Cahit Necipoğlu Ltd. Direktörlerinden Duyal Köprülü, Geberit Bölge Müdürü Ece Aker, KTKOD Başkanı Gökhan Necipoğlu, KTKOD Yönetim Kurulu Üyeleri ve Organizasyon Komitesi üyeleri takdim etti.Genel Klasman1.Salih Çeliker-Yonca Çeliker-Mercedes SL350-19722.Tolga Tekin-Bedia Tekin-Mercedes SL450-19793.İsmet Tufan-Ateş Tufan-Mazda RX7-1992E Klasmanı1.Osman Çakal-Zehra Çakal-Austin Mini-19602.İlker Canbulat-Nalan Canbulat-Standart Vanguard-19553.Özgür İnönü-Natalia İnönü-Wolseley 15/60-1959F Klasmanı1.Ali Öztunç-Özgü Öztunç-VW Beetle-19612.Hüseyin Ertunga-Esen Ertunga-Mercedes 280SL-19693.Hüseyin Karaoğlan-Can Karaoğlan-Alfa Romeo2000-1970G Klasmanı1.Ahmet Ozant-Şifa Ozant-VW Karman-19722.Ali Kelebek-Pembe Kelebek-Mercedes SL380-19793.Vehit Denizer-Berrin Denizer-Mercedes SL450-1980H Klasmanı1.Ertan Namlı-Ayşe Namlı-Mercedes W124-19892.Hüseyin Bıçak-Sibel Ersel-Mercedes W123-19823.Hasan Gazi-Ezgi Şahin-Volvo 440-1991Turing Klasmanı1.Hakan Sezerli-Arif Sezerli-Ford Escort GTI-19982.Ziya Toygan-Meltem Sonay-Jeep Wrangler-19983.Öney Çağakan-Neriman Yahya-Mercedes C200-1999Kadınlar Klasmanı1.Fatoş Arca-Selda Cenkova-Mercedes 450SLC-19772.Jale Kuset-İpek Coşkuner-Mini-19723.Meryem Necipoğlu-Duyal Köprülü-Mini-1988Çiftler Klasmanı1.Ümit-Hidayet Ağören-Mercedes 450SLC-19762.Levent Ali Yılmaz-Meliz Yılmaz-Volkswagen Passat-19773.Murat Piro-Heves Sönmez-Mercedes W123-1980En İyi Etap Derecesi: Ertan Namlı-Ayşe Namlı-Mercedes W124-1989: 0,14213. Gelen Kupası: Levent Ali Yılmaz-Meliz Yılmaz-Volkswagen Passat-1977BMW Kupası: Cemsal Ataoğlu-Ziynet Ataoğlu-BMW750-1990Mini Kupası: Halil Karalar-Florina Karalar-Mini-1994Ford Kupası: Cem Kanat-Yonca KanatMercedes Kupası: Mustafa Besim-Seniha Besim-Mercedes 280SL Pagoda-1971VW Kupası: Bülent Evsal-Su Evsal-VW Beetle-1957Otomobil Dünyası 20. Yıl Özel Ödülleri: Bülent-Su Evsal, Pınar Raman-Merve Ateşin, Pedram Gazi-Çise Onur