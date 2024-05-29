Buse adım adım olimpiyatlara

World Athletics tarafından her hafta 2024 Paris Olimpiyatları’na katılımı belirleyecek sıralama güncellenirken, elit atletimiz Buse Savaşkan, İzmir’de elde ettiği Balkan şampiyonluğu ile sıralamada 23’ncı basamaktan 19’uncu basamağa yükseldi, olimpiyata katılım şansını daha da artırdı

KKTC Atletizm Federasyonu’nun elit atleti Buse Savaşkan’ın kadınlar yüksek atlama Dünya sıralamasında yükselişi devam ediyor. Özellikle geride bıraktığımız hafta sonu temsilcimizin Balkan şampiyonu olması beraberinde önemli puanları getirdi. Buse, 2024 Paris Olimpiyatlarına katılım yolunda sıralamada 23’üncü sıradan 19’uncu sıraya yükseldi.

BALKAN ŞAMPİYONLUĞU İLE YÜKSELİŞ DEVAM ETTİ

Temsilcimiz Buse Savaşkan, 25-26 Mayıs tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilen Balkan Atletizm Şampiyonası’nda rakiplerini tek tek geride bırakarak yüksek atlama branşında 1.92’lik derecesi ile hem Balkan şampiyonu olmuş, hem de kendi en iyi derecesini geliştirerek büyük gurur yaşatmıştı. Bu başarı, Buse’ye 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na katılım yolunda 100 puanlık bir katkı sağladı. Her hafta güncellenen olimpiyata katılım sıralamasında haftaya 23’üncü sırada giren Buse, bu puanlarla birlikte toplam puanını 1201 yaptı ve 19’uncu sıraya yükselerek olimpiyatlara katılma şansını daha da artırdı.

SON DURUM NE?

Olimpiyatlara katılım için yüksek atlama branşında 1.97’lik dereceyi geçenler doğrudan Paris 2024’e gidiyor. Bu dereceyi geçemeyenler ise son bir yılda müsabakalarda elde ettikleri en iyi puanlarla sıralamada yerlerini alıyor. World Athletics tarafından her hafta güncellenen sıralamada şu ana kadar dünyada 10 atlet 1.97’lik dereceyi geçmiş durumda. Toplamda 32 atletin olimpiyatlara katılacağı yüksek atlamada ise temsilcimiz Buse Savaşkan, bu 10 ismin 9 sıra gerisinde bulunarak bu hafta 19’uncu sırada yer aldı. Olimpiyatlara katılacak atletlerin kesinleşeceği son tarih ise 30 Haziran 2024.

