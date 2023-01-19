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Klasik Otomobil Derneği sezon planlaması yapacak

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Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği dolu dolu geçen 2022 sezonunun ardından 2023 planlaması için, sezon öncesi sporcu toplantısı gerçekleştiriyor

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Klasik Otomobil Derneği sezon planlaması yapacak
Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD) Yönetim Kurulu, bir süredir yapılmayan sezon öncesi sporcu toplantısını bu yıl gerçekleştirme kararı aldı. Dernek üyeleri ve klasikseverlerle yapılan ve geride kalan sezonun değerlendirilmesinin ardından yeni sezon için fikir alışverişinde bulunulan toplantı bu yıl 4 ana başlıkla yapılacak. 20Ocak 2023 Cuma Near East Bank Genel Müdürlük Binası Toplantı Salonu’nda yapılacak toplantıda; 2022 yılı değerlendirmesi, 2023 yılı faaliyet önerileri, Klasik otomobil rallileri ve slalom yarışlarında dikkat edilecek hususlar ve klasik otomobil rallilerine nasıl hazırlanır? Konuları konuşulacak. Saat 19.00’da başlayacak toplantıya dernek başkanı Gökhan Necipoğlu ve yönetim kurulu tüm üyelerin katılımını önemle rica etti.
 
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