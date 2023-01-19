Sapsızoğlu: Çağ dışı kalmış olaylara, sessiz kalmayacağız

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Birleşmiş Milletler Barış Gücü tarafından Taksim Sahasına yapılan müdahale ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hasan Sapsızoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Uluslararası ambargolar yetmezmiş gibi bir de ulusal oyunlarımıza Birleşmiş Milletler Barış Gücü tarafından yapılan müdahale kabul edilemez.

Çocuklarımızı sporun içinde tutarak her türlü kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçlarken bu gibi çağ dışı kalmış olaylara sessiz kalmayacağız. Yapılacak ve atılacak her türlü adıma destek vereceğiz.

Spor, rakibe saygı ve ona fizyolojik ve psikolojik açıdan zarar vermeme özentisidir. Rakip, bir düşman olarak değil, oyunun bir parçası olarak görülür ve yoğun mücadelede bile rakibin onuruna saygı duyulur.”

