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KKTOK’tan ekin uyarısı

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KKTOK’tan ekin uyarısı
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun (KKTOK) organize ettiği Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 1. Yarışı Chase Rallisi, 7 Mayıs Cuma Günü Saat 16.30’da Zet Karting tesislerinde 21 ekibin katılımıyla start alacak.
Tarlalarda çiftçilerin ürünlerinin biçilme aşamasına geldiği bugünlerde Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu ralli severlerin tarlalara girmemesi konusunda uyarıda bulundu. Kurumdan yapılan açıklamada, “Ralli şampiyonası 1. yarışımızıngüzergahı boyunca, içlerinde ekin olan tarlalara dikkat edilmesi gerekmektedir.Lütfen herhangi bir zarar vermemeye, bu tarlalara girmemeye duyarlı olalım.” ifadeleri kullanıldı.
 
 
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