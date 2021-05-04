Good Year Team, 3 arabayla yarışacak

Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 1. yarışı Chase Grup Rallisi, 7 Mayıs Cuma Günü Saat 16.30’da ZetKartingtesislerinde 21 ekibin katılımıyla start alacak.

Yıllardır etaplarda başarıyla mücadele eden ekipleri de bünyesine alarak yeni kurulan GoodYear Racing Team de Chase Grup Rallisinde3 arabayla yarışacak.

Mitsubish EVO 9 ve EVO 8 araçlardan olan GoodYear Racing Team'den Oktay Çocuk –Hüseyin Çocuk, ÇağakanBozalanlar– Mehmet Demirağ ile Kerim Hacımevlut– Hasan Odun Chase Rallisinde start alacaklar.

