KKTOK Workteam 2023’ü uğurladı

Gökhan KUZU
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Workteam düzenlediği geceyle 2023 yılını uğurladıkları bir gecede buluştu
Perşembe akşamı Galif Meyhaneside yapılan yeni yıl kutlamasında Başkan Tigin Kişmir ve Sportif Direktör Canben Özpaşa gecede yaptıkları konuşmalarda geceye katılan ve katılmayan tüm sezonda görev alan ekip arkadaşlarına teşekkür ederken yeni sezonda birlik beraberliğin bozulmamasını temenni ettiler.
Gecenin sonunda geleneksel tombala çekilişi yapılarak hediyeler dağıtıldı.
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