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Kamyon devrildi, sürücü yaralandı

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Lefkoşa-Gazimağusa ana yolu üzerinde kamyon devrildi, sürücü yaralandı

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Kamyon devrildi, sürücü yaralandı
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Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda, 36 yaşındaki Mekan Kochkarov yönetimindeki UL 916 plakalı kamyon araçla Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Korkuteli yakınlarında, dikkatsizliği sonucu direksiyon ve aracının hakimiyetini kaybederek, anayol içerisinde sol yan tarafı üzerine devrilip durdu.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mekan Kochkarov’un, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olduğu kaydedildi.
Öte yandan Gazimağusa’da DAÜ içinde önceki akşam saat 20.30 sıralarında, 34 yaşındaki Jırı Strakos, 238 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MTE 077 plakalı salon araçla batı istikametine seyrettiği sırada sokak kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan kaldırımın taşlarına çarptı.
 Kaza sonucu yaralanan olmadı ancak araç sürücüsü Jırı Strakos tutuklandı.
 
 
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