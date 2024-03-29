KKTOK, gözetmen eğitimi düzenledi

Gökhan KuzuKuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu yeni sezon öncesi gözetmen eğitimi gerçekleştiriyor. Spora yeni gözetmenler kazandırmak ve mevcut gözetmenlerin bilgilerini tazelemek için gerçekleştirilen seminer dün saat 17.00’de Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde (KTSYD) gerçekleştirildi.64 katılımcıyla gerçekleştirilen 1. Etap dün tamamlandı.Seminerin başlangıcında sportif direktör Canben Özpaşa katılımcılara seminer genel seyri hakkında bilgilendirme yaptı. Daha sonra Güvenlik Sorumlusu Kufi Üstün güvenlik konusunda bilgilendirme yaparken, gözetmen B Sorumlusu Arda Öksüzoğlu güvenlik konusunda ek bilgilendirme yaptı. İlk yardım hakkında kurum doktoru Dr. Erol Barçın bilgiler verirken, konuk yarışçı olarak Halil Mulla - Çağkan Bozalanlar ve Hasan Evrensel eğitim seminerine katkı koydular.