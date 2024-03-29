Zorlu hafta

Aksa Süper Ligin 25. Haftasında bugün ligin zirve yarışındaki takımlar sahaya çıkarken, yarın ise play-out hattındaki takımlar birbirleriyle veya yakın rakipleriyle karşılaşacaklar

Aksa Süper Lig ve 1. Lig 25. Hafta heyecanı bugün oynanacak maçlarla başlıyor. Pazar günü saatlerin ileri alınacak olması nedeniyle maç saatleri de bu haftadan itibaren 1 saat ileri alınarak saat 15.00’te başlayacak.

Süper Lig’de bugün zirve yarışındaki ekiplerinde oynanacağı 5 maç oynanacak. Lider Cihangir evinde mutlak puana ihtiyacı olan C. B. Gençlik Gücü ile zorlu bir maça çıkacak. Liderin takipçisi Mağusa T. Gücü ise ligde kalması mucizelere kalan Türk Ocağı takımını konuk edecek. Ligde iddiaları kalmayan iki ekip olan Doğan T. Birliği ile T. H. Dumlupınar takımları Girne’de karşılaşacaklar. Lefkoşa derbisinde ise Göçmenköy ile Çetinkaya karşı karşıya gelecek.

Süper Ligde yarın ise üç zorlu maç oynanacak. Ligin play-out hattını ilgilendiren bu karşılaşmaların sonuçları alt sıraları şekillendirecek. Play-out hattından uzak kalmak isteyen Yenicami ile play-out hattının dibindeki K. Kaymaklı kozlarını Pazar günü Atatürk Stadı’nda paylaşacak. İki play-out hattı takımı olan P. Gençler Beriliği ile Lefke takımları ise alacakları bir galibiyetle play-out hattı dışına çıkma hedefiyle sahaya çıkacaklar. Play-out hattındaki bir başka takım Mesarya ise orta sıralardaki A. Yeşilova’ya konuk olacak.



SÜPER LİG

30 Mart 2024, Cumartesi

15.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı MağusaT.Gücü-Türk Ocağı (İsmail Ercan)

15.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Doğan T.Birliği-T.H.Dumlupınar (Mustafa Öztugay)

15.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı Yeniboğaziçi-M.Karşıyaka(Abdullah Genç)

15.00 Cihangir Stadı Cihangir-ChinaB.G.Gücü (Mehmet Sezener)

15.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Göçmenköy-Çetinkaya (Şakir Azizoğlu)

31 Mart 2024, Pazar

15.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami-K.Kaymaklı (Utku Hamamcıoğlu)

15.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-Mesarya (Evren Karademir)

15.00 İskele Cumhuriyet Stadı PeraL.G.Birliği-Lefke (Kerem Eran)



1.LİG

30 Mart 2024, Cumartesi

15.00 Göçmenköy Stadı Hamitköy-Düzkaya (Hakan Ünal)

15.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı-Geçitkale (İbrahim Katmer)

15.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı M.H.Yılmazköy-M.Değirmelik (Hüseyin Eyyüpler)

31 Mart 2024, Pazar

15.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe-Ozanköy(Fatih Bardakçıoğlu)

15.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Girne H.Evi-Lapta (Ferhat Tuna)

15.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı Yalova-Gönyeli (Fehim Dayı)

15.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mormenkşe-BafÜ.Yurdu(Burak Mandıralı)

15.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı D.C.Çanakkale-Ü.Maraş (Ali Özer)



