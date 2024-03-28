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KKTOK eğitim semineri düzenliyor

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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu yeni sezon öncesi gözetmen eğitimi gerçekleştiriyor. Spora yeni gözetmenler kazandırmak ve mevcut gözetmenlerin bilgilerini tazelemek için gerçekleştirilecek olan seminer 29 Mart 2024 Cuma günü yapılacak

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KKTOK eğitim semineri düzenliyor
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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) her sezon öncesi geleneğini bozmayarak yine hakem eğitimleri gerçekleştiriyor. 29 Mart 2024 Cuma günü saat 17.00’de Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde (KTSYD) gerçekleştirilecek olan etkinlikte hem eğitim verilecek, hem de yeni görevli lisansları için başvurular alınacak. 7 Nisan 2024 Pazar günü başlaması hedeflenen yeni sezon öncesi güncellenen FIA kuralları ve Motorsporları’nın daha güvenli halde yapılması için gerekli tüm eğitimler kurum yetkilileri tarafından verilecek.
ÖZPAŞA: MOTORSPORLARINA KATKI KOYALIM
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Sportif Direktörü Canben Özpaşa: “2024 sezonunda da büyük bir kadroya ihtiyaç duymaktayız. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışındada görevler alacak bir ekibe ihtiyacımız var. Önümüzdeki sezonda da verilecek tüm görevlere hazır, Motorsporlarını seven ve ailemize katılacak görev arkadaşlarımı Cum günü yeni sezon öncesi gerçekleştireceğimiz ilk toplantıya davet ediyorum.” dedi.
 
 
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