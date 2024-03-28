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Asım Aras Astan, Tennis Europe’da çeyrek finalde

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Asım Aras Astan, Tennis Europe’da çeyrek finalde
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Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü sporcusu Asım Aras Astan, Tennis Europe turnuvasında çeyrek finale yükseldi. Asım Aras Astan, rakibi Andreas Gergoriou’yu 6-2/6-0 yenerek grubunu 1. bitirdi.
Gruptan 1. çıkmayı başaran Asım Aras Astan, Tennis Europe gibi önemli bir turnuvada çeyrek finale yükseldi. Asım Aras Astan, bugün oynayacağı maçı kazanırsa yarı finale yükselecek.
 
 
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