Asım Aras Astan, Tennis Europe’da çeyrek finalde

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü sporcusu Asım Aras Astan, Tennis Europe turnuvasında çeyrek finale yükseldi. Asım Aras Astan, rakibi Andreas Gergoriou’yu 6-2/6-0 yenerek grubunu 1. bitirdi.
Gruptan 1. çıkmayı başaran Asım Aras Astan, Tennis Europe gibi önemli bir turnuvada çeyrek finale yükseldi. Asım Aras Astan, bugün oynayacağı maçı kazanırsa yarı finale yükselecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.