KKTOK Eğitim Semineri düzenliyor

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu her sezon başı geleneğini bozmayarak yine sezonu hakem eğitimleri ile açıyor. 19 Mart Cumartesi saat 14.00’da KKTOK binası önünde gerçekleşecek olan etkinlikte, hem eğitim verilecek hemde yeni görevli lisansları için başvurular alınacak.3 Nisan da başlaması hedeflenen yeni sezon öncesi güncellenen FIA kuralları ve motorsporlarının daha güvenli halde yapılması için gerekli tüm eğitimler kurum yetkilileri tarafından verilecek.

ÖZPAŞA : MOTORSPORLARINA KATKI KOYALIM

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Sportif Direktörü CanbenÖzpaşa :” 2022 sezonunda da büyük bir kadroya ihtiyaç duymaktayız. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışındada görevler alacak bir ekibe ihtiyacımız var. Önümüzdeki sezonda da verilecek tüm görevlere hazır, motorsporlarını seven ve ailemize katılacak görev arkadaşlarımı Cumartesi günü yeni sezon öncesi gerçekleştireceğimiz ilk toplantıya davet ediyorum.” dedi.

