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Doğan rövanşı da vermedi

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Kıbrıs Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Cihangir’e konuk olan Doğan Türk Birliği rakibini son dakikalarda bulduğu golle 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı

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Doğan rövanşı da vermedi
Stad: Cihangir Stadı
Hakemler: Kerem Eran, Mehmet Ekşici, Abdullah Genç
Cihangir: Mehmet Yeşil, Nurettin, Tacettin (Dk 74 Musa), Erol, Ali Öztürk (Dk 82 Berhan), Selçuk (Dk 55 Muhittin), Mishali, Hakan, Zihni, Taner, Barkın
DTB: Cenk, Ahmet Sönmez, Ali Savaşan, Farouk, Aydın, Sercan, Doğukan (Dk 90+2 Afün), Ali Akbulut, Kenan (Dk 36 Halil Turan), Hamit (Dk 46 Tansel), Billy
Gol: Dk 90+5 Ali Akbulut (DTB)
 
 
Nicosia Kıbrıs kupası çeyrek final 2. maçında DTB Cihangir takımını 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı ve K.Kaymaklının rakibi oldu.Doğan Türk Birliği ilk maçtan da 2-1 galip ayrılmıştı.
Dk. 13 DTB atağında Kenan'ın soldan ortasında savunma topu uzaklaştırdı.
Dk. 39 Cihangir serbest atışında Mishali'nin kafa vuruşunda Cenk topu kontrol etti. Dk. 41 DTB serbest atışında kaleci Mehmet Yeşil topu kontrol etti. İlk devre 0-0 bitti.
Dk. 60 DTB serbest atışında Billly'in serbest vuruşunda Nurettin topu çıkardı.
Dk. 72 DTB atağında Tansel'in pasında topla buluşan Halil'in vuruşunda top auta gitti.
Dk. 90+5 DTB atağında Tansel'in pasında topla buluşan Ali Akbulut vuruşunda topu ağlara gitti. 1-0.
Bu sonuçla DTB adını yarı finale yazdırdı ve K.Kaymaklı'nın rakibi oldu.
 
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