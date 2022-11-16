KITMOK’tan bir ilk daha

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK) bu sezon Enduro, Motokros, Motodrag ve EnduroHill Climb yarışlarının yanı sıra bu sezon ilk kez “Rolling Motodrag” yarışı da gerçekleştirmiş ve büyük ilgi görmüştü. KITMOK yeniliklere “Gymkhana” yarışı ile devam ediyor. Kıbrıs’ta ilk kez organize edilen bu yarış türü; 8 çizme, U dönüşü, 360 derece dönüş gibi manevralar ve slalom ile stop testini de içerir. Ayrıca ileri sürüş tekniklerinin de uygulanacağı yarış; Racing, Naked, Classic, Adventure, Supermoto, Commuter, Scooter, SportTouring gibi birçok motosiklete açık olarak yapılıyor. Alayköy Belediyesi’nin sponsorluğunda hayata geçirilecek olan bu ilgi çekici organizasyon, 19 Kasım Cumartesi günü, Alayköy Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan otopark alanında yapılacak. Küçük Kaymaklı Spor Kulübü, Güven Sigorta, LungoCafe, WorldTechBüroteknik, Berna Güzel Elektronik, Etkin Şoför Okulu, Honda ve damalibayrak.net’in de katkılarıyla yapılacak yarış cumartesi günü 11.00’de başlayacak. Dereceye girenlerin belirlenmesinin ardından takribi 14.00’de ödül töreni yapılarak organizasyon tamamlanacak. Şampiyonaya dahil olmayan bu özel yarış, önümüzdeki sezon KITMOK takviminde yer alacak ve şampiyona şeklinde organize edilecek. Kayıt işlemlerinin 18 Kasım Cuma günü saat 17.00’de tamamlanacağı açıklandı.
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