117 kickbokscu bir üst kuşağa terfi etti

2022 yılı Faaliyet Programında yer alan 66. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 13 Kasım 2022, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında yapıldı.Sınava, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 117 sporcu başarılı olarak üst kuşaklara terfi ettiler.
Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıdaki gibidir;
Sarı Kuşağa Terfi Edenler:
1- Ömer Suiçmez 20- Lubosı M. Lemanıka
2- Atamyratballyev 21- Akan Lefkoşalı
3- Adnan Özcevher 22- Arda Demir
4- Buğra M. Tümbül 23- Mehmet E. Küçük
5- Eren Şimşek 24- Muhammet Yunus Konak
6- Muhammet Ali Tek 25- BenkanIşıkgün
7- Arda Tek 26- ArturKasımov
8- Lena Şimşek 27- Alihan Şahmuradav
9- Jankat Yıldız 28- Mustafa Alcehbani
10- Emre Sert 29- Halil Aslanbaşı
11- Cansu Torun 30- Poyraz Ceylan
12- Efecan Dölek 31- Meliha Çeliktaş
13- Engin Direk 32- İrem Akal
14- Akif K. Direk 33- Burak Karaduman
15- Orhan Gül 34- Ahmet Yasin
16- Haydar T. Cansı 35- Didem Buhur
17- Ali Kahraman 36- Dilara Koçatlı
18- Murad Olımov 37- Kayhan Işıkgün
19- Perim Paşa 38- MeyremRozbayev
Yeşil Kuşağa Terfi Edenler:
1- Mehmet Sülünlü 12- Şerif A. Gül
2- Cahit Erkanlı 13- Aliye Akyüz
3- HevinBakıroğlu 14- Adnan Cemiloğlu
4- Turan Bayraktar 15- Hasan D. Yılmaz
5- Leyla Çaylı 16- Salih Rozbayev
6- Eda Kesmeci
7- Ceylin i. Lefkoşalı
8- Reyyan Erdem
9- Halil Keser
10- Mürsel Çakır
11- Su Demirbüken
Yeşil Mavi Kuşağa Terfi Edenler:
1- Sancar Sultanov
2- Utku Aslantürk
3- Berat Güraslan
4- Ahmet Topaloğulları
5- Jorele F. Lovokdam
Mavi Kuşağa Terfi Edenler:
1-Nehir Perçin 10- Aydın Öztrak
2- Sonercan Karahasan 11- Melisa Yayla
3- Ekin Diğil 12- Mustafa Yayla
4- Yeliz d. Kartal 13- Hamza B. Yıldırım
5- Nisa Kılıç 14- Burak Pişkin
6- Firdevs Demirtaş 15- Hüseyin Bengisoy
7- Emre İlbars 16- Emine Öksüz
8- Rabia Özgüven 17- Hatice Öksüz
9- Rümeysa Özgüven 18- Tuana Serin
Mavi Turuncu Kuşağa Terfi Edenler:
1- Emre İlbars 7- Nilay Çakın
2- Rabia Özgüven 8- Eme İlbars
3- Rümeysa Özgüven 9- Kerem Killi
4- Muhammet A. Demirtaş
5- Nefes Evmez
6- Enes B. Elkovan
Turuncu Kuşağa Terfi Edenler:
1- Ada Büyüközel 11- Mustafa Erbekçi
2- Murad Amralı 12- AlnurKassymbekov
3- Hüseyin F. Gök 13- Rümeysa Özgüven
4- Sinan Macit 14- Raba Özgüven
5- Elif Bozkurt 15- Tekhan Ali Khakparagahi
6- Süleyman A. Kurt 16- ZulfiyaAkarpınar
7- Taha Erk
8- Ebru Yeşil
9- JeylanDovrenova
10-Dovlet Omurzakov
Turuncu Kahve Kuşağa Terfi Edenler:
1- Çınar Coşkun
2- Diana Baltayeva
3- RustamBaltayeva
4- Ahmet Aygül
Kahverengi Kuşağa Terfi Edenler:
- Erol Demirel
- Yusuf Efe Yetimoğlu
- Umut M. Şahin
- Murat Şahin
- Okay Gülfa
- Elifsu Akıncı
- Orhan B. Belli
- Belgin Irmak Biçer
- Gonca Cumhur
- İshaqTeodor
- Alptuğ Taşçı