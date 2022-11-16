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117 kickbokscu bir üst kuşağa terfi etti

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117 kickbokscu bir üst kuşağa terfi etti
66. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 13 Kasım 2022, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında gerçekleştirildi. 
2022 yılı Faaliyet Programında yer alan 66. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 13 Kasım 2022, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında yapıldı.Sınava, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 117 sporcu başarılı olarak üst kuşaklara terfi ettiler.
Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıdaki gibidir;
Sarı Kuşağa Terfi Edenler:
1-  Ömer  Suiçmez      20- Lubosı M. Lemanıka
2-  Atamyratballyev   21- Akan Lefkoşalı 
3-  Adnan Özcevher   22- Arda Demir                
4-  Buğra M. Tümbül  23- Mehmet E. Küçük
5-  Eren Şimşek                                             24- Muhammet Yunus Konak
6-  Muhammet Ali Tek                                  25- BenkanIşıkgün
7-  Arda Tek                                                  26- ArturKasımov
8-  Lena Şimşek                                             27- Alihan Şahmuradav
9-  Jankat Yıldız                                            28- Mustafa Alcehbani
10- Emre Sert                                                29- Halil Aslanbaşı
11- Cansu Torun                                            30- Poyraz Ceylan
12- Efecan Dölek                                          31- Meliha Çeliktaş
13- Engin Direk                                            32- İrem Akal
14- Akif K. Direk                                          33- Burak Karaduman
15- Orhan Gül                                               34- Ahmet Yasin
16- Haydar T. Cansı                                      35- Didem Buhur
17- Ali Kahraman                                          36- Dilara Koçatlı
18- Murad Olımov     37- Kayhan Işıkgün
19- Perim Paşa                                               38- MeyremRozbayev
Yeşil Kuşağa Terfi Edenler:
1- Mehmet  Sülünlü               12- Şerif A. Gül
2- Cahit Erkanlı                                             13- Aliye Akyüz
3- HevinBakıroğlu                 14- Adnan Cemiloğlu
4- Turan Bayraktar                                        15- Hasan D. Yılmaz
5- Leyla Çaylı                                                16- Salih Rozbayev
6- Eda Kesmeci
7- Ceylin i. Lefkoşalı
8- Reyyan Erdem
9- Halil Keser
10- Mürsel Çakır
11- Su Demirbüken
Yeşil Mavi Kuşağa Terfi Edenler:
1- Sancar Sultanov
2- Utku Aslantürk
3- Berat Güraslan
4- Ahmet Topaloğulları
5- Jorele F. Lovokdam
Mavi Kuşağa Terfi Edenler:
1-Nehir Perçin                                               10- Aydın Öztrak
2- Sonercan  Karahasan                     11- Melisa Yayla
3- Ekin Diğil               12- Mustafa Yayla
4- Yeliz d. Kartal                                           13- Hamza B. Yıldırım
5- Nisa Kılıç                                                  14- Burak Pişkin
6- Firdevs Demirtaş                                       15- Hüseyin Bengisoy
7- Emre İlbars             16- Emine Öksüz
8- Rabia  Özgüven                 17- Hatice Öksüz
9- Rümeysa Özgüven                                    18- Tuana Serin
Mavi Turuncu Kuşağa Terfi Edenler:
1- Emre  İlbars                       7- Nilay Çakın
2- Rabia  Özgüven                 8- Eme İlbars
3- Rümeysa  Özgüven                       9- Kerem Killi
4- Muhammet A. Demirtaş          
5- Nefes Evmez
6- Enes B. Elkovan
Turuncu Kuşağa Terfi Edenler:
1-  Ada Büyüközel                 11- Mustafa Erbekçi
2-  Murad Amralı                   12- AlnurKassymbekov
3-  Hüseyin F. Gök                                        13- Rümeysa Özgüven
4-  Sinan Macit                                              14- Raba Özgüven
5-  Elif Bozkurt                                             15- Tekhan Ali Khakparagahi
6-  Süleyman A. Kurt                                    16- ZulfiyaAkarpınar
7-  Taha Erk
8-  Ebru Yeşil
9-  JeylanDovrenova
10-Dovlet Omurzakov
Turuncu Kahve Kuşağa Terfi Edenler:
1- Çınar Coşkun
2- Diana Baltayeva
3- RustamBaltayeva
4- Ahmet Aygül
Kahverengi Kuşağa Terfi Edenler:
  1. Erol Demirel
  2.  Yusuf Efe Yetimoğlu
  3.  Umut M. Şahin
  4.  Murat Şahin
  5.  Okay Gülfa
  6. Elifsu Akıncı
  7.  Orhan B. Belli
  8.  Belgin Irmak Biçer
  9.  Gonca Cumhur
  10. İshaqTeodor
  11. Alptuğ Taşçı
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