117 kickbokscu bir üst kuşağa terfi etti

Sarı Kuşağa Terfi Edenler:

Yeşil Kuşağa Terfi Edenler:

Yeşil Mavi Kuşağa Terfi Edenler:

Mavi Kuşağa Terfi Edenler:

Mavi Turuncu Kuşağa Terfi Edenler:

Turuncu Kuşağa Terfi Edenler:

Turuncu Kahve Kuşağa Terfi Edenler:

Kahverengi Kuşağa Terfi Edenler:

Erol Demirel Yusuf Efe Yetimoğlu Umut M. Şahin Murat Şahin Okay Gülfa Elifsu Akıncı Orhan B. Belli Belgin Irmak Biçer Gonca Cumhur İshaqTeodor Alptuğ Taşçı

66. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 13 Kasım 2022, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında gerçekleştirildi.2022 yılı Faaliyet Programında yer alan 66. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 13 Kasım 2022, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında yapıldı.Sınava, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alansporcu başarılı olarak üst kuşaklara terfi ettiler.Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıdaki gibidir;1- Ömer Suiçmez 20- Lubosı M. Lemanıka2- Atamyratballyev 21- Akan Lefkoşalı3- Adnan Özcevher 22- Arda Demir4- Buğra M. Tümbül 23- Mehmet E. Küçük5- Eren Şimşek 24- Muhammet Yunus Konak6- Muhammet Ali Tek 25- BenkanIşıkgün7- Arda Tek 26- ArturKasımov8- Lena Şimşek 27- Alihan Şahmuradav9- Jankat Yıldız 28- Mustafa Alcehbani10- Emre Sert 29- Halil Aslanbaşı11- Cansu Torun 30- Poyraz Ceylan12- Efecan Dölek 31- Meliha Çeliktaş13- Engin Direk 32- İrem Akal14- Akif K. Direk 33- Burak Karaduman15- Orhan Gül 34- Ahmet Yasin16- Haydar T. Cansı 35- Didem Buhur17- Ali Kahraman 36- Dilara Koçatlı18- Murad Olımov 37- Kayhan Işıkgün19- Perim Paşa 38- MeyremRozbayev1- Mehmet Sülünlü 12- Şerif A. Gül2- Cahit Erkanlı 13- Aliye Akyüz3- HevinBakıroğlu 14- Adnan Cemiloğlu4- Turan Bayraktar 15- Hasan D. Yılmaz5- Leyla Çaylı 16- Salih Rozbayev6- Eda Kesmeci7- Ceylin i. Lefkoşalı8- Reyyan Erdem9- Halil Keser10- Mürsel Çakır11- Su Demirbüken1- Sancar Sultanov2- Utku Aslantürk3- Berat Güraslan4- Ahmet Topaloğulları5- Jorele F. Lovokdam1-Nehir Perçin 10- Aydın Öztrak2- Sonercan Karahasan 11- Melisa Yayla3- Ekin Diğil 12- Mustafa Yayla4- Yeliz d. Kartal 13- Hamza B. Yıldırım5- Nisa Kılıç 14- Burak Pişkin6- Firdevs Demirtaş 15- Hüseyin Bengisoy7- Emre İlbars 16- Emine Öksüz8- Rabia Özgüven 17- Hatice Öksüz9- Rümeysa Özgüven 18- Tuana Serin1- Emre İlbars 7- Nilay Çakın2- Rabia Özgüven 8- Eme İlbars3- Rümeysa Özgüven 9- Kerem Killi4- Muhammet A. Demirtaş5- Nefes Evmez6- Enes B. Elkovan1- Ada Büyüközel 11- Mustafa Erbekçi2- Murad Amralı 12- AlnurKassymbekov3- Hüseyin F. Gök 13- Rümeysa Özgüven4- Sinan Macit 14- Raba Özgüven5- Elif Bozkurt 15- Tekhan Ali Khakparagahi6- Süleyman A. Kurt 16- ZulfiyaAkarpınar7- Taha Erk8- Ebru Yeşil9- JeylanDovrenova10-Dovlet Omurzakov1- Çınar Coşkun2- Diana Baltayeva3- RustamBaltayeva4- Ahmet Aygül