KITMOK başarılı pilotları ödüllendirdi

Öney ÇAĞAKAN
Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK) düzenlediği ödül gecesi ile başarılı pilotları ödüllendirdi. St.Hilarion Tırmanma Yarışında ve Zet Karting tesislerinde yapılan minikler yarışmasında dereceye girenlere ödülleri, Küçük Kaymaklı Spor Kulübü tesislerinde yapılan ödül töreni ile verildi. Süpermoto yarışının ödülleri ise yarış sonunda verilmişti.
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