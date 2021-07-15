Alkol ve ihmalkarlık .

15.07.2021 tarihinde saat 04:20 raddelerinde Lefkoşa'da Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde 31 AEJ 771 plakalı aracı ile çift şeridi yolda soldan ikinci şerit içerisinde %228 mlg alkollü içki tesiri altında Güney istikametine doğru ve tehlikeli bir şekilde kullanan Lefkoşa- da sakin Eyyüp Tacettin QONAT (E-24) seyrettiği yolun solunda bulunan Car stop motors önlerine geldiğinde dikkatsizliğı ve ihmalkarlığı sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundaki kaldırıma çarptıktan sonra yolun solundan çıkış yaparak Car stop motors' u çevreleyen demir korkuluğa ve demir direklere aracının ön kısmı ile çarpıp demir direklerin savrularak Unique Hairways camının kırılmasına sebep olduktan sonra kontrolsüz bir şekilde ilerleyip yine yolun sol kısmında kaldırım üzerinde park halinde bulunan Edip YILDIRIM (E-50) tarafından park halinde bırakılan PP 066 plakalı motosiklete (125cc) aracının on kısmı ile çarpıp yine kontrolsüz bir şekilde ilerleyerek Unique Hairways ve Mapfree'e ait işletmelerin ön kısmında bulunan mermer basamklara çarpıp savrulduktan sonra Yıldırım Pideye ait işletmenin çöp bidonuna çarparak önü batı istikametine bakar şekilde durmuştur. Kaza sonucu hafif yaralanan 31 AEJ 771 plakalı araç sürücüsü Eyyüp Tacettin DONAT kaldırılmış olduğu L.D.H acil servisinde müşahede altına alınmıştır.