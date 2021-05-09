Kişmir gururlu

Tigin Kişmir başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu yönetim kurulu, başarılı bir yarışı geride bırakmanın mutluluğu ve gururunu yaşadı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun (KKTOK) organize ettiği 2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışı, Chase Grup ana sponsorluğunda7-8 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi.

Pandemi süreci sonrasında spor izni verilmesinden sonra ikinci büyük organizasyonunu gerçekleştiren TiginKişmir başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu yönetim kurulu, başarılı bir yarışı geride bırakmanın mutluluğu ve gururunu yaşadı.

Yarış öncesinde oldukça sıkıntılı bir süreç yaşayan başkan TiginKişmir, iptal aşamasına kadar yarışın başarıyla, kazasız ve yoğun katılımla gerçekleşmesi ile rahatlarken, CanbenÖzpaşa sorumluluğundaki ekibi ile birlikte kusursuz bir organizasyonu geride bırakmanın mutluluğunu doyasıya yaşadı.

