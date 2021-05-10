Basın emekçisinin feci ölümü

Trafik genç bir canı daha aramızdan aldı. Kıbrıs Medya Grubu çalışanı, 22 yaşındaki Eren Mustafa İnancı, Haspolat kavşağı yakınlarında yoldan çıkarak park halindeki TIR’ın altına girdi. Feci kazada İnancı yaşamını yitirdi





Haspolat - UKÜ çemberi arasında geçtiğimiz Cumartesi sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında Ağırdağ'da sakin 22 yaşındaki Eren Mustafa İnancı yaşamını yitirdi.

Kaza 02:50 sıralarında meydana geldi.

Kıbrıs Medya Grubu çalışanı, Ağırdağ'da sakin 22 yaşındaki Eren Mustafa İnancı, Haspolat - UKÜ çemberi arasında yönetimindeki LJ 137 plakalı araç ile güneyden kuzeye doğru seyrettiği sırada yolun sağa meyilli kısmına geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yolun sağından çıkarak banket içerisinde park halinde bulunan TLK 810 plakalı TIR’a çarptı.

Kaza sonucu LJ 137 plakalı araç sürücüsü Eren Mustafa İnancı olay yerinde yaşamını yitirdi.

Eren Mustafa İnancı’nın Kıbrıs medya grubu bünyesindeki dağıtım şirketi GADEDA'da tam zamanlı dağıtımcı olduğu öğrenildi. Polis, İnancı’nın akşam gazete dağıtmak için görevi başında iken hayatını kaybettiğini ifade etti.

Eren Mustafa İnancı’nın ölümü, ailesi ve Kıbrıs Medya Grubu çalışanlarını yasa boğdu.

İnancı, Pınarbaşı Camii'nde Cumartesi günü kılınan cenaze namazından sonra köy mezarlığına defnedildi.

