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Kasap'ın vefatı ralli camiasını yıktı

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Kasap'ın vefatı ralli camiasını yıktı
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu'nun (KKTOK) lisanslı hakemlerinden Aytan Kasap'ın geçirdiği ani kalp krizi sonucu vefatı ralli camiasını üzdü.
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu'ndanAytan Kasap'ın vefatı ile ilgili yaptığı açıklamada “Lisanslı hakemlerimizden Aytan Kasap'ın geçirdiği ani kalp krizi sonucu vefatı bizleri derinden üzmüştür. Merhuma Allah'tan rahmet, yaslı ailesine, tüm sevenlerine ve camiamıza sabırlar dileriz.” ifadeleri kullanıldı.
 
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