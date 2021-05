Chase Rallisi yıldızlar savaşına sahne olacak

Chase Grup Rallisinde, Deniz Fahri ve Mustafa Bulutoğluları’nın da etaplara dönmesiyle, Dünya rallilerinde ses getiren 7 araç start alacak. 4 Skoda Fabia R5, 1 Hyundai İ20 New Generation, 1 Ford Fiesta R5 ve 1 de Volkswagen Polo R5 ralliye büyük renk katacak

Soydan SAKALLI

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun (KKTOK) organize ettiği 2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 1. yarışı Chase Grup Rallisi 7 Mayıs Cuma günü saat 16.30’da ZetKarting 'in kapılarını yeniden açılması ile start alacak.

Tüm ralli boyunca Servis Alanının da ZetKarting olacağı yarışta, saatler 17.00 olunca Zet SSS Etabı 2021 Ralli Sezonunun ve yarışında ilk etabı olacak.Chase Rallisine 21 ekip kayıt yaptırdı. 8 ekip ise sadece Zet SSS Etabında yarışacak.

Deniz Fahri ve Mustafa Bulutoğluları’nın da etaplara döneceği rallide, Dünya rallilerinde ses getiren 7 araba arasında ayrı bir çekişme yaşanacak. 4 Skoda Fabia R5, 1 Hyundai İ20 New Generation, 1 Ford Fiesta R5 ve 1 de Volkswagen Polo R5 ralliye büyük renk katacak.

Son şampiyon ve 2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası 1. yarışı birincisi Fikri Macila – Doğa Koyuncu, Deniz Fahri – Serhan Tan, Mustafa Bulutoğluları – Mustafa Yücener ve Enver Haskasap – Halil Mulla, Skoda Fabia R5 ile yarışacaklar. Rauf Denktaş – Mehmet Mişon Hyundai İ20 New Generation ile, Murat Aşık – NebilÖneral Ford Fiesta R5 ile Cahit Yetkili – Harun Çakır ise Volkswagen Polo R5 ile yarışacaklar. Diğer araçların çoğunluğu ise Mitsubishi EVO serisi araçlar olacak.

2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 1. yarışı, Chase Grup Rallisi olarak 7 – 8 Mayıs tarihlerinde (Cuma – Cumartesi) ZetKarting, Şirinevler, Aktepe ve Kozan etaplarında gerçekleşecek.