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Kickboks Federasyonu Başkan Nusret’ten Bakan Gardiyanoğlu’na ziyaret

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Kickboks Federasyonu Başkan Nusret’ten Bakan Gardiyanoğlu’na ziyaret
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KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu Başkanı Ümit Nusret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu. Bakan Gardiyanoğlu, gençlerin sporda önünü açmak, engelleri ortadan kaldırmak için ellerinden gelen gayretleri göstereceğini belirtti.
Federasyon Başkanı Nusret, sporun gençlerimize aşılanması, KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu’nu yurtdışında en iyi şekilde temsil etmek için her türlü gayret ve çabayı gösterdiklerinin altını çizdi. Karşılıklı memnuniyetler dile getirilirken spor ve gençlerimiz için iş birliğinin artırılacağı belirtildi.
 
 
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