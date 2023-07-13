Kartingde sezon gece yarışıyla devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği “2023 Kale Boya ROK Cup KartingŞampiyonası”nda sezon, 15 Temmuz 2023 Cumartesi akşamı yapılacak olan 4.ayak yarışlarıyla devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu Kale Boya’nın üstlendiği Kuzey Kıbrıs 2023 Kale Boya ROK Cup Karting Şampiyonası 15 Temmuz 2023 Cumartesi akşamı yapılacak olan sezonun dördüncü ayak yarışlarıyla devam ediyor. Altı yarış olarak planlanan Kuzey Kıbrıs 2023 Kale Boya ROK Cup Karting Şampiyonası’nın dördüncü yarışları yine CemsaSporting Center’de gerçekleştirecek.

15 Temmuz 2023 Cumartesi günü 08.00’den itibaren serbest antrenmanlar, teknik kontroller ve yarışçı bilgilendirme toplantısı yapılacak olan organizasyon, akşamüzeri 17.00’de başlayacak olan resmi antrenmanlarla devam edecek. Organizasyonda heyecan, 18.00’de start alacak olan sıralama turları ile artacak. İlk ayak yarışları 19.20’de ve final ayağı yarışları 21.00’de başlayacak. 4-6 yaş arası minik sporcuların gösterisi ise 20.30’da yapılacak. Derecelerin belirlenmesinin ardından ödül töreni takribi 22.30’da yapılarak organizasyon sona erecek.

Mini, Junior, Senior ve Master olmak üzere 4 kategoride yarışların yapılacağı Kuzey Kıbrıs 2023 Kale Boya ROK Cup Karting Şampiyonası dördüncü yarışları, CemsaSporting Center’de, 13800 metre uzunluğundaki RC8 kodlu pist şeklinde yapılacak. Yarışın kayıtları 14 Temmuz 2023 Cuma akşamüzeri 17.00’de tamamlanacak. Ana sponsor Kale Boya’nın yanı sıra CemsaSporting Center, Güven Sigorta ve Near East Bank’ın da katkılarıyla yapılacak olan şampiyona Ekim ayında tamamlanacak.



Yarış Programı (15 Temmuz 2023 Cumartesi)

Resmi Antrenmanlar: 17.00-17.40

Sıralama Turları: 18.00-18.50

1.Ayak Yarışları: 19.20-20.20

Rookie Show (4-6 Yaş): 20.30

2.Ayak Yarışları: 21.00-22.00

Ödül Töreni: 22.30



