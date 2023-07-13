Esentepe’de plaj voleybolu heyecanı başlıyor

İbrahim DALOĞLU
Çatalköy-Esentepe Belediyesi organizasyonu yapılacak olan Ali Türkez Plaj Voleybolu Anı Turnuvası bu hafta sonu başlıyor.
Çatalköy-Esentepe Belediyesi tarafından yapılan duyuruda Kız-Kız, Erkek-Erkek ve Kız-Erkek olmak üç kategoride yapılacak olan Ali Türkez Plaj Voleybolu Anı Turnuvası için son kayıtlar bugün saat 14.00’de olacak.
Esentepe Halk Plajı’nda oynanacak olan maçların Erkek – Erkek ve Kız – Erkek kategorileri 15-16 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Kız – Kız kategorisinde ise maçlar 22-23 Temmuz tarihlerinde yapılacağı bildirildi.
Her kategoride şampiyon olacak takıma 1000 TL, ikinci takıma ise 500 TL ödül verileceği açıklandı.
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