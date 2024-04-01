Kartingde sezon Başbakanlık Bahar Kupası ile başladı

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği, 2024 sezonuna “KKTC Başbakanlık Karting Bahar Kupası” organizasyonu ile başladı. Güzel bir havada, keyifli çekişmelere sahne olan sezonun ilk yarışında dereceye girenlere kupalarını Başbakan Ünal Üstel takdim etti

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu Motul North Cyprus’un üstlendiği “Motul 2024 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası” öncesi hazırlık amacıyla organize edilen “KKTC Başbakanlık Karting Bahar Kupası” 30 Mart 2024 Cumartesi günü Cemsa Sporting Center’de yapıldı. Sabah erken saatlerde antrenmanlarla başlayan organizasyon 1400 metre uzunluğundaki RC1 pist şeklinde yapıldı. Bahar havasında, keyifli bir ortamda yapılan yarışlar büyük çekişmeye sahne oldu. Toplamda 25 sporcunun piste çıktığı yarışta en büyük alkışı Kuzey Kıbrıs Karting Derneği Akademisi üyesi 7 minik sporcu aldı. Bu sporcular; Poyraz Çavuşoğlu, Poyraz Polat, Aden Kansu, Tan Karagözlü, Gabriel Griffin, Ege Tuğyan ve Mustafa Bağrıaçık’tı.KKTC Başbakanlık ana sponsorluğunda yapılan yarış, Güven Sigorta, Avese Reklam, Motul North Cyprus ve Near East Bank’ın da katkılarıyla yapılırken ödül törenine Başbakan Ünal Üstel katıldı. Ödül töreni öncesi dernek başkanı Tigin Güryel tarafından Başbakan Ünal Üstel’e ve Başbakanlık Müsteşarı ve Spor Dairesi GYK Başkanı Hüseyin Cahitoğlu’na teşekkür plaketi takdim edildi. Mini kategoride, yarış öncesi elde ettiği 1 dakika 5,59 saniyelik derecesiyle resmi olmayan sonuçlara göre tüm zamanların mini pist rekorunu kıran Eren Murat Ortaç birinciliği kazanırken, uzun süre rakibini çok yakından takip eden Ateş Karalım ikinci oldu. Asil Özbahadır ile Su Karalım’ın mücadelesinden ise Asil galip ayrıldı ve Mini kategori üçüncüsü oldu. Junior kategoride ise geçtiğimiz sezonun şampiyonu Hasan Onalt ile geçtiğimiz sezonun Mini şampiyonu Rüzgar Okman kapıştı. Keyifli mücadele sonunda Hasan Onalt birinci, Rüzgar Okman ikinci oldu. Mustafa Topcu ise üçüncü olarak podyuma çıkmayı başardı. Senior birincisi Demir Göksan, ikincisi Gazi Yuca oldu. Masterlerde ise Canay Sakallılar rakibi Güner Ballı’yı geçerek birinci olmayı başardı. İkinci Güner Ballı, üçüncü Fahri Altınör oldu.DerecelerMini:1.Eren Murat Ortaç-952.Ateş Karalım-163.Asil Özbahadır-114.Su Karalım-195.Halil Kamacıoğlu-76.Martin Kotkin-557.Baran Bittacı-508.Reşat Altınör-889.Vova Blikhar-77Junior:1.Hasan Onalt-12.Rüzgar Okman-73.Mustafa Topcu-44.Buğra Oturak-37Senior1.Demir Göksan-2212.Gazi Yuca-49Master1.Canay Sakallılar-62.Güner Ballı-773.Fahri Altınör-8