March Medal Golf Turnuvası Şampiyonu Portakalcıoğlu

CMC’de Creditwest Bank Best of Seven (BOS) Ligi March Medal Golf Turnuvası Şampiyonu Engin Portakalcıoğlu oldu

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 31 Mart Pazar gün, Kulüp Anasponsoru Creditwest Bank Sponsorluğunda gerçekleşen aylık kulüp yarışması March Medal Golf Turnuvası Şampiyonu Net 64 ile Engin Portakalcıoğlu oldu. John Alexander Murray Net 70 ile ikinciliği elde ederken, yine ayni skor 70 Net ile (back nine score) Chris Moores üçüncü oldu. Sezon sonu oynanacak olan 2 günlük Masters Turnuvasına katılacak olan 12 oyuncunun belirlendiği ve sezon içindeki turnuvalarda en iyi 7 skorun alınacağı Best of Seven Serisi turnuvalar Stroke Play formatında, Course Handicapın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak oynanıyor.

Turnuva sonrası kazananların kupa ve ödülleri CMC Golf Kulübü Kaptan’ı Bob Hodge tarafından takdim edildi.

CMC’de 7 Nisan Pazar gün Tim Fidler Thropy Golf Turnuvası gerçekleşecek.