Kartingciler Cumhuriyet için yarıştı

KKTC Gençlik Dairesi Müdürlüğü Himayelerinde Kuzey Kıbrıs Karting Derneği (KKKD) tarafından organize edilen “26.Cumhuriyet Şöleni Gençlik ve Spor Oyunları Karting Cumhuriyet Kupası” 11 Kasım 2023 Cumartesi günü yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kuruluş yıl dönümünde, KKTC Gençlik Dairesi Müdürlüğü tarafından 26’ncısı yapılacak olan Cumhuriyet Şöleni kapsamında, Karting Cumhuriyet Kupası yapıldı. KKTC Gençlik Dairesi Müdürlüğü himayelerinde, Gençlik ve Spor Oyunları programına dahil yapılan yarış, Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından organize edildi. Cemsa Karting ve Sporting Center’de, 11 Kasım 2023 Cumartesi günü yapılan organizasyona 19 sporcu katıldı. Antrenmanların ardından sıralamaları yapılan yarışta heyecan final yarışı ile tavan yaptı. Yaşları küçük sürücülerin gösterisi, “Rookie Challenge” izleyenlerden büyük alkış alırken, 7 pilot pistte turladı. Çekişmeli yarışların ardından Mini kategoride Eren Murat Ortaç birinci, Asil Özbahadır ikinci, Ateş Karalım üçüncü oldu. Aral Selviler ise dördüncü olarak günü noktaladı. Junior kategoride Hasan Onalt birinci, Rüzgar Okman ikinci, Mustafa Topcu üçüncü ve Buğra Oturak dördüncü oldu. Senior kategoride Demir Göksan birinci, Halil Kahraman ikinci oldu. Masterlerde ise Güner Ballı birinci, Fuat Paşa ikinci oldu.Cemsa Sporting Center, Güven Sigorta ve Near East Bank’ın da katkılarıyla yapılan “26.Cumhuriyet Şöleni Gençlik ve Spor Oyunları Karting Cumhuriyet Kupası”nın ödül töreni yaırışın ardından yapıldı. Dereceye girenlere kupalarını UBP Milletvekili Hasan Küçük, Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, Turizm ve Çevre Bakanlığı Özel Kalem Müdürü İbrahim Alkan takdim etti.1.Reşat Altınor-882.Vova Blikhar-63.Mustafa Bağrıaçık-9984.Poyraz Polat-355.Martin Kotkin-16.Kemal Küçük-377.Baran Pıttacı-9971.Eren Murat Ortaç-952.Asil Özbahadır-113.Ateş Karalım-24.Aral Selviler-541.Hasan Onalt-12.Rüzgar Okman-73.Mustafa Topcu-44.Buğra Oturak-231.Demir Göksan-5152.Halil Kahraman-11.Güner Ballı-772.Fuat Paşa-5