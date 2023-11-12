Değirmenlik’in bileğini Çanakkale büktü

Yer: Değirmenlik Sadık Cemil
Hakemler: Mehmet Sezener, Özal Çağlayan, Halil Atlar
Miracle Değirmenlik: Hasan Piro, Hüseyin Sadıklar, Yasin, Şükrü(DK 75 Ulaş), Hasan Ulukök(DK 86 Murat Ormancı), Semih, Kağan(DK 62 Cahit), Fırat, Hüseyin Deynekli, Kasım, İlyas.
Dem’s Cons Çanakkale: Yusuf, Çağdaş(DK 60 Erol), Sami, Orhan, Rifat(DK 74 Mustafa Kızıl), Anılgan, Ekrem, Hasan Çağakan, Yunus, Malik Sercan(DK 61 Hakan), Barın(DK 86 Uvanç).
Kırmızı Kart: DK 73 Semih(Miracle Değirmenlik)
Gol: DK 45+1 Barın(Dem’s Cons. Çanakkale).
Aksa 1. Ligin 8. Haftasında lider Miracle Değirmenlik konuk ettiği hedefi Süper Lig olan Dem’s Cons. Çanakkale’ye 1 – 0 mağlup olarak bu sezonki ilk mağlubiyetini almış oldu.
5.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Hüseyin Deynekli’nin ceza alanına girip arka direğe kestiği ortaya Şükrü dokunamadı.
22.DK: Paslaşarak Miracle Değirmenlik takımının kullandığı serbest vuruşta Kasım’ın topuk pasına kimse dokunamadı.
23.DK: Miracle Değirmenlik takımının kazandığı köşe vuruşunda Fırat’ın ortasında Hüseyin Sadıklar’ın kafa vuruşunda top direğin az farkla üzerinden auta gitti.
40.DK: Miracle Değirmenlik takımının kazandığı serbest vuruşta, Fırat’ın ortasında İlyas’ın ceza alanı içinde kafa vuruşunu kaleci Yusuf önledi.
45+1.DK: Dem’s Cons. Çanakkale takımının kalabalık adamla geliştirdiği atakta ceza alanı içersinde savunmanın uzaklaştıramadığı topu Barın filelere gönderdi.0-1
45+2.DK: Miracle Değirmenlik atağında Hüseyin Sadıklar’ın direk kaleye gönderdiği topu kaleci Yusuf son anda kornere çeldi.
47.DK: Miracle Değirmenlik takımının kazandığı serbest vuruşta Kasım’ın güzel vuruşunu kaleci Yusuf ayni güzellikte kornere çeldi.
58.DK: Miracle Değirmenlik takımının paslaşarak kullandığı serbest vuruşta Hüseyin Sadıklar’ın ortasında İlyas’ın kafa vuruşu kalecide kaldı.
68.DK: Dem’s Cons. Çanakkale kontra atağında Rifat’ın vuruşunda top direğin üzerinden auta gitti.
90+4.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Murat Ormancı’nın vuruşunu kaleci Yusuf uzaklaştırdı.
90+5.DK: Dem’s Con’s Çanakkale atağında Uvanç’ın vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.
90+8.DK: Miracle Değirmenlik atağında Murat Ormancı’nın vuruşunu kaleci Yusuf kornere çeldi.
Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma konuk takımın üstünlüğü ile sona erdi.
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