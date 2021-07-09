banner583
banner676
Sicilya, CONIFA’nın yeni üyesi
Sicilya, CONIFA’nın yeni üyesi
8 0
Verimsizlik böyle bir şey
Verimsizlik böyle bir şey
76 0
 
Olimpiyatlar seyircisiz yapılacak
Olimpiyatlar seyircisiz yapılacak
12 0
Bugün Bizden’e yarın hepimize
Bugün Bizden’e yarın hepimize
30 0
Finalin adı: İtalya – İngiltere
Finalin adı: İtalya – İngiltere
30 0
Yollarda umursamaz sürücülere dikkat
Yollarda umursamaz sürücülere dikkat
29 0
Yapılan zamlar sonrasında, aç yatan insanlarımız var
Yapılan zamlar sonrasında, aç yatan insanlarımız var
59 0
banner661
banner682

Kartingciler, Cemsa’da yarışacak

banner476

2021 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası’nda sezon bu Pazar Cemsa Karting&Sporting Center’in sponsorluğunda yapılacak 2. ayak yarışlarıyla devam edecek

banner666
Kartingciler, Cemsa’da yarışacak
Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin Başbakanlığa bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde organize ettiği 2021 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası bu Pazar CemsaKarting&Sporting Center’de yapılacak sezonun ikinci ayağıyla devam ediyor.
Uzun bir aranın ardından, Haziran ayı sonunda ZetKarting tesislerinde başlayan ve heyecanlı bir organizasyona sahne olan yarışın ardından sezon Cemsa’da devam edecek. CemsaKarting&Sporting Center’in sponsorluğunda yapılacak organizasyon Pazar günü saat 16.00’da resmi antrenmanlarla başlayacak. 17.00’de sıralama turlarının yapılmasının ardından 18.00’de ilk yarışlar başlayacak. 19.30’da 5-7 yaş arası minik sporcuların gösteri sürüşlerinin ardından 20.00’de final yarışları başlayacak ve organizasyon tamamlanacak.
1,400 metrelik RC1 pist şeklinde yapılacak yarışa, sezonun ilk yarışında olduğu gibi Mini kategoride 9,  Junior kategoride 8, Senior kategoride 7 ve Master kategoride 4 pilotun katılması bekleniyor.
Yarış Programı
16.00-16.55 Resmi Antrenmanlar
17.00-17.55 Sıralama Turları
18.00-19.20 Yarış 1
19.30-19.45 Rookie Challenge (4-6 yaş)
20.00-21.20 Yarış 2
21.30 Kesin Neticeler İlanı
22.00 Ödül Töreni
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.