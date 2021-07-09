Kartingciler, Cemsa’da yarışacak

2021 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası’nda sezon bu Pazar Cemsa Karting&Sporting Center’in sponsorluğunda yapılacak 2. ayak yarışlarıyla devam edecek

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin Başbakanlığa bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde organize ettiği 2021 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası bu Pazar CemsaKarting&Sporting Center’de yapılacak sezonun ikinci ayağıyla devam ediyor.

Uzun bir aranın ardından, Haziran ayı sonunda ZetKarting tesislerinde başlayan ve heyecanlı bir organizasyona sahne olan yarışın ardından sezon Cemsa’da devam edecek. CemsaKarting&Sporting Center’in sponsorluğunda yapılacak organizasyon Pazar günü saat 16.00’da resmi antrenmanlarla başlayacak. 17.00’de sıralama turlarının yapılmasının ardından 18.00’de ilk yarışlar başlayacak. 19.30’da 5-7 yaş arası minik sporcuların gösteri sürüşlerinin ardından 20.00’de final yarışları başlayacak ve organizasyon tamamlanacak.

1,400 metrelik RC1 pist şeklinde yapılacak yarışa, sezonun ilk yarışında olduğu gibi Mini kategoride 9, Junior kategoride 8, Senior kategoride 7 ve Master kategoride 4 pilotun katılması bekleniyor.

Yarış Programı

16.00-16.55 Resmi Antrenmanlar

17.00-17.55 Sıralama Turları

18.00-19.20 Yarış 1

19.30-19.45 Rookie Challenge (4-6 yaş)

20.00-21.20 Yarış 2

21.30 Kesin Neticeler İlanı

22.00 Ödül Töreni



