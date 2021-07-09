Badmintonda etkinliklere erteleme

Badminton Federasyonukontrolsüz şekilde artan korona virüs vakaları nedeniyle etkinliklerini erteleme kararı aldı.

Badminton Federasyonundan yapılan açıklamada “Kulüplerimizin bölgesel olarak yapmayı planladığı 20 Temmuz Badminton Şenlikleri ile yine Federasyonumuzun Kuruluşunun 25. Yılı dolayısı ile düzenleyeceği Air Badminton Gençler ve Büyükler Turnuvası ileri bir tarihe ertelenmiştir.”

