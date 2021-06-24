Karting Şampiyonası start alıyor

Başarılı olan pilotların İtalya South-Garda pistinde yarışma haklı elde edeceği2021 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası, ZET Karting Tesislerinde düzenlenecek 1. ayak yarışlarıyla start alıyor

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin organize ettiği 2021 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası bu Pazar başlıyor.

Uzun bir aranın ardından, yeni işletme kadrosuyla hizmete başlayan ZET Karting Tesisleri şampiyonanın ilk yarışlarına ev sahipliği yapacak. Pazar günü saat 17.00 sıralama turlarıyla başlayacak olan program kapsamında Mini kategoride 9, Junior kategoride 8, Senior kategoride 7 ve Master kategoride 4 pilot yarışacak. Programa dahil olarak gösteri sürüşü yapacak olan 4-6 yaş grubu 6 Rookie kategori yıldızları hünerlerini sergileyecek.

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği, ZET Karting ve Cemsa Karting işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan 2021 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası, Hüseyin Reis ve Erdinç Özteknik'in de yer aldığı deneyimli bir sportif yönetim kadrosuyla çalışacak.

6 Ayaktan oluşacak olan şampiyonada başarılı olan pilotlar Ekim ayında İtalya South-Garda pistinde yapılacak olan “2021 ROK Cup International Final’s” müsabakasında ülkemizi temsil etme hakkı kazanacak.

