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Buse, Balkan Şampiyonası’nda yarışacak

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Buse Savaşkan, Sırbistan’da düzenlenecek Balkan Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye Milli Takımı adına yarışacak

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Buse, Balkan Şampiyonası’nda yarışacak
KKTC Atletizm Federasyonu’nun milli atleti Buse Savaşkan, Sırbistan’da düzenlenecek Balkan Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye Milli Takımı adına yarışacak.
Bu yıl 74’üncüsü düzenlenecek olan Balkan Atletizm Şampiyonası, 26-27 Haziran tarihleri arasında Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da 15. yüzyıldan kalma Smederevo Kalesi’nin içine kurulan özel tartan pistte düzenlenecek.
Temsilcimiz Buse Savaşkan, geçtiğimiz hafta Ankara’da düzenlenen 3. Orhan Atlamalar Kupası’nda 1.81’lik derecesiyle elde ettiği birincilik sonrasında Türkiye Milli Takımı’na davet edildi. Elit atlet, milli takımla birlikte Sırbistan’a gitti.
 
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