İnönü Ralli Sprint’te kazanan Haskasap-Mulla ikilisi şampiyon oldu

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2023 Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası 17 Haziran 2023 Cumartesi günü yapılan yarışla devam etti. “Mesarya Belediyesi 7.Sinde Ralli Sprint” adıyla yapılan yarışı kazanan Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi Basel Holding 2023 Ralli Sprint Şampiyonu oldu

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) 2023 sezonuna ralli sprint finali ile devam etti. Basel Holding’in ana sponsorluğunda, Mesarya Belediyesi’nin katkılarıyla yapılan organizasyon sezonun üçüncü ve final Ralli Sprint’i oldu. Basel Holding Ralli ve Basel Holding Sprint Şampiyonası’na puan veren organizasyon İnönü’de yedinci kez gerçekleştirildi. Mesarya Belediyesi’nin katkılarıyla yapılan yarış ayrıca; Limon, Genpower, Basel Energy, Gopro, Polaris, Near East Bank, Mulla Rent a Car, Aveon Sigorta, İnönü Market, Rinata, Debreli Motors, Yiğittürk Rent a Car, Pernara Meyhanesi, Çatırez Mangalbaşıve Eurol’un katkıları ile gerçekleştirildi.Bu sezon Ralli Şampiyonası öncesi 3 yarış olarak planlanan Ralli Sprint Şampiyonası 7. Sinde Ralli Sprint yarışı ile tamamlandı. Sezon başından beri olduğu gibi bu yarışa da ilgi büyük oldu ve 22 ekip kayıt yaptırdı. Şampiyonanın zirvesinde yer alan Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi,İnönü’de hazırlanan ve üç kez geçilen etapta en iyi dereceyi yaparak birinci olmayı başardı. Drift NEU Racing Team adına Skoda Fabia R5 ile yarışan ekip, elde ettikleri 5 dakika 2,543 saniyelik derece ile günün birincisi olarak Basel Holding 2023 Ralli Sprint şampiyonluklarını da ilan etmeyi başardılar. Yarış öncesi şampiyonanın ikinci basamağında yer alan, Goodyear Racing Team ekibi, Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi mekanik bir sorun yaşayarak derece elde edemedi. Bilgimer Rally Team ekibi Selen Bilgimer-Ali Burhan ikilisi ise Ralli Sprint şampiyonasında istikrarlı sonuçlar elde etmeye devam etti ve yarışı ikinci sırada tamamladı. Günün üçüncüsü ise StageCarsRallyTeam’den Barış Kalfaoğlu-Ahmet Özerdem ikilisi oldu. Podyumu kıl payı kaçıran genç pilot Derviş Dizliklioğlu-NebilÖneral ikilisi dördüncü sırada yarışı tamamlayan ekip oldu.Basel Holding 2023 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’na da 0.5 katsayı üzerinden puan veren yarışın Sınıf 2 birincisi yine Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi oldu. Sınıf 1’de birinci Selen Bilgimer-Ali Burhan Sevil ikilisi olurken, ikinci Karaoğlan RallyTeam’den Mehmet Karaoğlan-Mehmet Coşar ikilisi, üçüncü Hakan Biricik-Ahmet Biricik ikilisi oldu. Sınıf N’de birinci Barış Kalfaoğlu-Ahmet Özerdem ikilisi, ikinci Derviş Dizliklioğlu-NebilÖneral ikilisi ve üçüncü Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi oldu. Sınıf R’de Hasan Yiğittürk-Asaf Yiğittürk ikilisi birinci, Akay Akbil-Halil Düşmez ikilisi ikinci ve Derviş Rıza-Tunç Derebey ikilisi üçüncü oldu. Sınıf 3’te ise Karaduman RallyTeam’den Özhan Karaduman-Ahmet Buzlukcuoğlu ikilisi birinci, Umut Sular-Ahmet Sular ikilisi ikinci ve Karaduman RallyTeam’den Osman Pozan-Ayhan Ertuğrul ikilisi üçüncü oldu.Kadın Co-Pilotlarda birinci Zeliha Güllü, ikinci Hande Küfı oldu. Gençlerde ise Asaf Yiğittürk birinci, Ahmet Biricik ikinci ve Ahmet Sular üçüncü oldu. Yarış sonunda ödül Töreni İnönü Köy Meydanı’nda yapıldı. Dereceye girenlere kupalarını Mesarya Belediyesi adına Muhtar Mehmet Debreli, KKTOK Başkanı Tigin Kişmir ve Organizasyon Komitesi üyeleri takdim etti.