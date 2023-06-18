Kurumlar arası işbirliği görüşüldü

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), 40. kuruluş yıldönümü kapsamında Türkiye’de bir dizi ziyarette bulundu. Dernek yönetimi 17 Haziran Perşembe günü Ankara’da Anıtkabir’de gerçekleştirdiği resmi tören ve Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin (TSYD) Ankara Şubesine yaptığı ziyaretin ardından temaslarda bulunmak için İstanbul’a geçti. TSYD’nin davetiyle İstanbul’da bulunulan süre içerisinde Doğuş Yayın Grubu bünyesinde bulunan NTVSpor ziyaret edildi.
KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ
18 Haziran Cuma günü gerçekleşen ziyarette NTVSpor Sorumlu Müdürü Nebil Evren, KTSYD heyeti ile yakından ilgilenerek Doğuş Yayın Grubu’nu gezdirdi, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ardından gerçekleştirilen istişare toplantısında kurumlar arası işbirliğinin yapılması ve özellikle genç spor yazarlarının NTVSpor bünyesinde deneyim kazanması için staj programının hayata geçirilmesi ile ilgili olumlu bir görüşme gerçekleştirildi.
‘ŞAMPİYON MELEKLER TAKIMI’ FORMASI HEDİYE EDİLDİ
KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, ziyaretin anısına 6 Şubat 2023’de gerçekleşen deprem felaketinde hayatını kaybeden ‘Şampiyon Melekler Takımı’na özel Mağusa Türk Gücü tarafından tasarlanan ve derneğin bir süre önce temin ettiği formalardan NTVSpor Sorumlu Müdürü Nebil Evren’e takdim etti.
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