Haskasap testlerde çok hızlı

Chase Grup Rallisi öncesinde ise resmi test sürüşleri devam ederken, Enver Haskasap – Halil Mulla ikilisi, yarış öncesinde iddialı olduklarının mesajını verdiler

Necati KÜLAHLILAR

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu'nun (KKTOK) organize ettiği 2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 1. Yarışı Chase Rallisi 7 Mayıs Cuma günü saat 16.30’da ZetKarting 'in kapılarını yeniden açılması ile start alacak.

Tüm ralli boyunca Servis Alanının da ZetKarting olacağı yarışta, saatler 17.00 olunca Zet SSS Etabı 2021 Ralli Sezonunun ve yarışında ilk etabı olacak.Chase Rallisi kayıtları kapanırken, ralliye 21 ekip kayıt yaptırdı. 8 ekip ise sadece Zet SSS Etabında yarışacak.

7 – 8 Mayıs tarihlerinde (Cuma – Cumartesi) ZetKarting,Şirinevler,Aktepe ve Kozan etaplarında gerçekleşecek Chase Grup Rallisiöncesindeise resmi testler sürüyor.

Lefkoşa Sanayi bölgesindeki etaplarda yapılan test sürüşlerinde, NEU Drift Team ekibi de yer aldı. Enver Haskasap – Halil Mulla ikilisi, Skoda Fabia R5leri ile yüksek hızlara ulaşarak, yarış öncesinde iddialı olduklarının mesajını verdiler.

