Skoda, Haskasap’ın paylaşımını yaptı

Binlerce takipçisi bulunan Skoda Motorsport resmi sayfası ülkemiz etaplarında yarışan Skoda Fabia R5 arabalarının paylaşımlarına devam ediyor.

Skoda Motorsport resmi sayfası bu kez de 2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 1. Yarışı, Chase Grup Rallisi test sürüşlerini Skoda Fabia R5leri ile yapan Enver Haskasap – Halil Mulla ikilisinin paylaşımını yaptı.

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu'nun (KKTOK) resmi sayfasında yapılan ralli öncesi resmi testlerdekipaylaşımı, paylaşan Skoda Motorsport resmi sayfası, bir kez daha KKTOK adını dünyaya duyurdu.

