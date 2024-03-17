Hasan Fikri Macila, sondan başlayıp birinci oldu!

Güney Kıbrıs’ın Daytona Pisti'nde geçtiğimiz Pazar günü düzenlenen Güney Kıbrıs 2024 Rok Cup Karting Şampiyonası'nın ikinci ayağında, Hasan Fikri Macila unutulmaz bir performans sergileyerek zaferle ayrıldı.

Antrenman yapmak amacıyla katıldığı yarışta sıralama turlarında yaşadığı sorunlara rağmen, en arkadan başlamak zorunda kalan Macila, mekanik sorunlarını çözerek mükemmel bir sürüşle birinci olmayı başardı. İlk ayakta rakiplerine her turda yarım saniyeden fazla fark atan Macila, en son sıradan başlayıp ikinci olarak bitirdi. Final turunda rakibi Hasan Onalt'ı geçerek birinci olan Macila, damalı bayrakla zafer turunu atarken, aynı zamanda yarışta en hızlı tur derecesini de elde etti. Yarış sonunda yapılan itirazlar ve uzun bekleyişin ardından, Perşembe gecesi yapılan toplantıda Hasan Fikri Macila'nın birinci, Hasan Onalt'ın ise ikinci olduğu açıklandı. Bu başarısıyla birincilik kupasını almaya hak kazanan Macila, gelecek yarışları sabırsızlıkla bekliyor. Hasan Fikri Macila, kazandığı zaferin hakkını aldığını belirterek, gelecek yarışlara daha iyi hazırlanacağını ifade etti. Gazetelerde ve internet haberlerinde yaşanan yanlış açıklamaların ardından, Macila'nın başarısı bir kez daha ortaya çıktı ve kendisi gelecek müsabakalara odaklandı.



