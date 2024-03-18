Öğrencinin aracından 196 Bin Dolar çıktı!

Girne- Alsancak çevre yolu üzerinde polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Salih Uçucu adlı öğrencinin aracında 196 Bin 255 Dolar ile bıçak ve demir sopa bulundu

Girne-Alsancak çevre yolu üzerinde, Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından trafik kontrolü yapıldığı sırada, kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü 25 yaşındaki öğrenci Salih Uçucu'nun şüpheli hareketleri sonucu araçta ve üzerinde yapılan aramada, ahşap sopa, bıçak ve 196 bin 255 ABD doları nakit parayı kanunsuz olarak tasarruf edip taşıdığı tespit edilerek emare olarak alındı.

Ülkemizde öğrenci olan zanlı Salih Uçucu tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 16 Mart 2024 tarihinde saat 12:40 raddelerinde Girne’de, Girne- Alsancak çevre yolu üzerinde Mağusa’da sakin zanlı Salih Uçucu’nun kullanımında bulunan ZUH 238 plakalı Honda Fit marka araç içerisinde polis tarafından yapılan kontrolde siyah renk karton çanta içerisinde 196,255 Amerikan Doları nakit para ve aracın bagaj kısmında 1 adet kanunsuz bıçak ile bir adet demir sopa bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığını zanlının söz konusu parayı nerden temin ettiğinin ve ne amaçla tasarrufunda bulunduğunun araştırılacağını belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

