Hasan Fikri Macila Güney Kıbrıs'ta da şampiyon

Güney Kıbrıs'da 23 Nisan Pazar günü gerçekleşen Rotax Max Challenge'de Ülkemizin gelecek vaat eden şampiyon Jr Pilotlarından Hasan Fikri Macila Güney Kıbrıs'daki büyük organizasyonda, 23 Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramında büyük bir gururla şampiyon kürsüsüne çıkmayı başardı .
Rotax Max Challenge Kupası KKTC'de
Zorlu rakipler arasında KKTC'yi temsil eden olan Jr. Macila ilk kez Praga marka bir araçla piste çıktı. Rakiplerini geride bırakarak yarışı tamamlayan Şampiyon pilot Jr. Macila, bu şampiyonluğu bütün çocuklara armağan etti.
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