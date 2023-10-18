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Hamitköy’de Enduro heyecanı yaşandı

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Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu, Polaris 2023 Enduro Şampiyonası’nın üçüncü ve son yarışını 15 Ekim 2023 Pazar günü gerçekleştirdi. Hamitköy-Taşkent arasında yapılan yarışta 22 sporcu mücadele etti

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Hamitköy’de Enduro heyecanı yaşandı
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Motosiklet sporlarında organizasyonlar yapan Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK), sezonun üçüncü ve son Enduro yarışı, “KITMOK PolarisTanısay Enduro Yarışı” 15 Ekim 2023 Pazar günü gerçekleştirdi. Hamitköy-Taşkent arasında yapılan Polaris 2023 Enduro Şampiyonası’nın üçüncü ayağında 22 sporcu mücadele etti. Yağmurun da etkili olduğu yarışta Kros ve ATV araçlarla toplam 8 sınıfta mücadeleler yaşandı. 7,2 kilometre olarak hazırlanan etabı biri deneme olmak üzere toplam üçer kez geçen yarışçılar etabın en iyi derecesini elde etmeye çalıştılar.
Polaris’in ana sponsorluğunun yanı sıra Güven Sigorta, LungoCafe, WorldTechBüroteknik, Berna Güzel İşletmeleri, Küçük Kaymaklı Spor Kulübü, Raif Garaj ve damalibayrak.net’in de katkılarıyla yapılan sezonun üçüncü yarışı sonunda MX1A’da Hasan Çeto, MX1B’de Hüseyin Reyhan, MX1C’de Mustafa Güvenler, MX2A’da Cemali Nehirli, MX2B’de Taygun Gökte, MX2C’de Burçin Saltanat ve Kadınlarda Emete Eloğlu birincilik kupasını almayı başardılar. ATV sınıfında ise Temel Atila birinciliğe uzandı. Yarış sonunda yağmur nedeniyle ödül töreni yapılamadı. Dereceye girenlere kupalarının 18 Ekim 2023 Çarşamba akşamı KITMOK lokalinde yapılacağı açıklandı.
 
Dereceye Girenler:
MX1A
1.Hasan Çeto (281)
2.Ahmet Ömerağa (73)
3.Hasan Sezgin (92)
MX1B
1.Hüseyin Reyhan (6)
2.Cemal Semerci (83)
MX1C
1.Mustafa Güvenler (52)
2.Yakup Şaş (146)
3.Hasan Kumcuoğlu (222)
MX2A
1.Cemali Nehirli (9)
2.Tayfun Öztürk (288)
3.Eyüp Saygılı (150)
MX2B
1.Taygun Gökte (311)
2.Enver Durak (50)
MX2C
1.Burçin Saltanat (15)
2.Yunus Türk (285)
3.Aras Karabetca (770)
Kadın Kros
Emete Eloğlu
ATV
1.Temel Atilla (101)
2.Bulut Dağlı (11)
3.Mustafa Yiğithan (301)
 
 
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