Good Year Team'in yemek sponsoru Chagla Food &Drink

Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu’nun 2024 yılında gerçekleştireceği otomobil yarışlarına takımlar hazırlıklarını sürdürüyor. Bu yıl yarışlara katılacak olan Good Year Team ile Chagla Food &Drink arasında sponsorluk anlaşmasına varıldı. Good Year Team'in tüm yarışlarda yemekleri ve içeceklerin tümü Chagla Food &Drink tarafından karşılanacak. Ayrıca yarış öncesi ve sonrası da tüm yarış arabalarının temizlik ve bakımına üstleniyor.
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