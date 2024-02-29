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Good Year Team'in yemek sponsoru Chagla Food &Drink

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Good Year Team'in yemek sponsoru Chagla Food &Drink
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Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu’nun 2024 yılında gerçekleştireceği otomobil yarışlarına takımlar hazırlıklarını sürdürüyor. Bu yıl yarışlara katılacak olan Good Year Team ile Chagla Food &Drink arasında sponsorluk anlaşmasına varıldı. Good Year Team'in tüm yarışlarda yemekleri ve içeceklerin tümü Chagla Food &Drink tarafından karşılanacak. Ayrıca yarış öncesi ve sonrası da tüm yarış arabalarının temizlik ve bakımına üstleniyor.
 
 
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