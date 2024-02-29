Good Year Team'in yemek sponsoru Chagla Food &Drink

Necati KÜLAHLILAR

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu’nun 2024 yılında gerçekleştireceği otomobil yarışlarına takımlar hazırlıklarını sürdürüyor. Bu yıl yarışlara katılacak olan Good Year Team ile Chagla Food &Drink arasında sponsorluk anlaşmasına varıldı. Good Year Team'in tüm yarışlarda yemekleri ve içeceklerin tümü Chagla Food &Drink tarafından karşılanacak. Ayrıca yarış öncesi ve sonrası da tüm yarış arabalarının temizlik ve bakımına üstleniyor.



