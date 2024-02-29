Brewart-568 Endurance işbirliğinde koşu etkinliği düzenleniyor

Kıbrıs’ın “Craft Bira” firması Brewart ile 568 Endurance işbirliğinde organize edilen koşu etkinliği, 17 Mart Pazar günü yapılıyor.
Kömürcü’deki BrewArt üretim fabrikasında düzenlenecek etkinlik sabah 9:30’da başlayacak. Organizasyon koşusuyla başlayıp, saat 11:30’da ülkemizin başarılı DJ’lerinden Mr. Joker’in performansı ile bira festivaline dönüşecek.
Koşu etkinliği tamamen bir pazar etkinliği olarak düşünülürken, yarış formatında olmayacağı açıklandı. Etkinliğe kayıtlar birtikritim.com/brewartkayit sitesinden yapılabileceği ifade edilirken, kayıtların tamamen ücretsiz olduğunun da altı çizildi.
Program:
Saat 09:00 Brewart Üretim Fabrikası’nda Buluşma
Saat 09:15 Briefing
Saat 09:30 6K ve 15K Koşularının Başlangıcı
Saat 10:15 6K Koşusunun Tahmini Bitişi
Saat 11:15 15K Koşusunun Tahmini Bitişi
Saat 11:30 Mr. Joker Canlı Performansı
Saat 13:30 Etkinlik Kapanış
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