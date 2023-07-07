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Aslan Icardi için şartları zorluyor

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Galatasaray'da, MauroIcardi mesaisi tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılı yönetim, Arjantinli golcü için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda

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Aslan Icardi için şartları zorluyor
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Galatasaray, MauroIcardi transferi için yoğun çaba sarf ediyor.
Sarı kırmızılılar, Arjantinli golcünün bonservisini almak için çalışmalarını sürdürüyor. Icardi, birçok kulüpten gelen teklifleri değerlendiriyor.
Özellikle Suudi Arabistan ve İtalya'dan birçok kulüp, 30 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Icardi , kararını vermek için acele etmiyor.
Tecrübeli golcü, sarı kırmızılıların fiyat artırması durumunda Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.
Galatasaray, MauroIcardi transferi için teklifini yükseltmiş durumda. Sarı kırmızılılar, Arjantinli futbolcunun Paris Saint Germain'de kazandığı maaşa yakın bir seviyeye çıktı.
Galatasaray yönetiminin, Icardi'ye yıllık 7.5 milyon euronun yanı sıra bonuslar içeren bir teklif sunduğu öğrenildi.
 
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