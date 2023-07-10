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Gönyeli-Alayköy Rallisi ilk kez yapılıyor

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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2023 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 15-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak yarışla devam ediyor. “Gönyeli-Alayköy Rallisi” adıyla ilk kez yapılacak ralli 15 Temmuz akşamı Yenikent Bulvarı’nda yapılacak şehir içi etabıyla başlayacak

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Gönyeli-Alayköy Rallisi ilk kez yapılıyor
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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) 2023 sezonuna 4’üncü ralli ile devam ediyor. Basel Holding’in ana sponsorluğunda, Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin katkılarıyla yapılacak organizasyon ralli sprint şampiyonasının tamamlanmasıyla sezonun ilk uzun rallisi olacak. Gönyeli-Alayköy Belediyesi ve KKTOK iş birliğiyle ilk kez gerçekleştirilecek olan Gönyeli-Alayköy Rallisi, Gönyeli-Alayköy Belediyesi ve Espresso Lab'ın katkıları ile gerçekleştirilecek
 
Yenikent Bulvarı ralliye doyacak
Yenikent Şehir içi özel etabı, 15 Temmuz 2023 Cumartesi akşamı, saat 19.30’da Yenikent Bulvarı’nda start alacak. Drift araçları, Tırmanma araçları ve Ralli araçları özel seyirci etabında boy gösterecek. Özel Seyirci etabı hazırlıkları için Yenikent Bulvarı 14 Temmuz 2023 Cuma akşamı saat 21.00’de trafiğe kapatılacak. 15 Temmuz Cumartesi sabahı yeniden trafiğe açılacak yol, 16.00’da yeniden trafiğe kapatılacak. Yenikent etabını izlemek isteyenler Espresso Lab'ın bulunduğu yol üzerinden ralliyi takip edebilecek.
 
Pazar günü ralli Kanlıköy, Aktepe ve Alayköy’de
16 Temmuz 2023 Pazar günü ise Kanlıköy-Aktepe-Alayköy bölgelerinde hazırlanacak etaplar ikişer kez geçilecek. İzleme noktaları daha sonra duyurulacak. Ödül töreni ise 16 Temmuz 2023 Pazar akşamı yine Yenikent Bulvarı’nda gerçekleştirilecek. Limon, Genpower, Basel Energy, Gopro, Polaris, Near East Bank, Mulla Rent a Car, Aveon Sigorta, Rinata, Debreli Motors ve Eurol’un katkıları ile gerçekleştirilecek ralliye yurtdışından da ekipler kayıt yaptırdı.
 
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